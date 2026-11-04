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Glumac Nikolas Kejdž iznenadio je mnoge kada je objavio da je morao privremeno da napusti svoju vilu vrednu 10,5 miliona dolara u Malibuu nakon što je ogromna vrtača oštetila zemljište oko njegove nekretnine.

Nikolas Kejdž Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Nikolas trenutno prolazi kroz veoma stresan period, a svakodnevnica mu je značajno promenjena. Kejdž je priznao da je trenutno bez doma, nakon što se u blizini njegove vile u Malibuu, u Kaliforniji, pojavila ogromna vrtača, rupa u zemlji, koja nastaje erozijom tla, koja je izazvala oštećenja zbog kojih više ne može da se vrati u svoju kuću.

Glumac je bio prinuđen da se evakuiše, pa privremeno boravi u hotelima. O tome je govorio tokom gostovanja na Los Anđeleskom Comic Conu, 31. oktobra.

Govoreći o svojim planovima za Noć veštica, Kejdž je objasnio da ove godine neće moći da dočekuje decu iz komšiluka u svom domu.

- Trenutno sam beskućnik - prokomentarisao je glumac.

Neočekivani problem koji je promenio planove Nikolasa Kejdža

Ova situacija posebno je neobična imajući u vidu glumčevu imovinu. On je nekretninu u Malibuu kupio 2024. godine za približno 10,5 miliona dolara.

Luksuzna kuća na obali okeana sada se našla u središtu problema koji prevazilazi običnu materijalnu štetu. On ne može normalno da koristi svoju nekretninu i morao je da pronađe smeštaj na drugom mestu.

Sve je počelo u septembru, kada su obilne kiše i erozija obale izazvale urušavanje zemljišta pored kuće. Vrtača je na kraju zahvatila prilaz za automobile, kao i deo spoljašnjih konstrukcija.

Fotografije koje su tada objavljene prikazivale su velike pukotine u asfaltu i delove imanja koji su se obrušili u ogromnu rupu.

Posledice vrtače u oblasti Malibua

Problem nije pogodio samo Kejdžovu kuću. Lokalne vlasti proglasile su vanrednu situaciju u ovom području i saopštile da je ukupno 31 nekretnina imala probleme sa bezbednošću ili pristupom.

Sedam kuća prvobitno je proglašeno neuslovnim za stanovanje, dok su još 24 nekretnine bile pogođene otežanim pristupom i problemima u obezbeđivanju bezbednog prolaza za vozila hitnih službi.

Dok je privremeno udaljen od svog doma, glumac je već počeo da organizuje radove neophodne za zaštitu imanja.

Samo nekoliko dana nakon incidenta podneo je nadležnim službama nekoliko zahteva za izdavanje dozvola. Među njima je i zahtev za postavljanje džakova sa peskom na plaži i pored kuće, kako bi se ublažilo dejstvo talasa i dalje erozije.

Nikolas Kejdž Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Takođe je dobio odobrenja za uklanjanje ostataka asfalta, pripremu terena za stabilizaciju zemljišta i izvođenje iskopavanja radi uzimanja uzoraka tla. Za sada nije objavljeno kada bi radovi mogli biti završeni niti kada će glumac moći da se vrati u svoju kuću.

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