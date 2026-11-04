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Javni servis Srbije promenio je programsku šemu i sa ekrana povukao nekoliko poznatih formata. Ukinute su emisije "Stigni me ako znaš", "Ja volim Srbiju" i "Na večeri kod".

Budući da je emisiju "Stigni me ako znaš" vodila Kristina Radenković, u javnosti se otvorilo pitanje njenog daljeg rada na televiziji.

Kristina Radenković Foto: Printscreen/RTS

Vest o ukidanju ove emisije objavljena je u aprilu mesecu. Kako je navedeno, glavni razlog za ovakav potez rukovodstva leži u činjenici da su ugovori za proizvodnju ovih televizijskih formata istekli. Upravni odbor je doneo odluku da se saradnja na ovim projektima ne produžava, a kao ključni argument naveden je primetan pad gledanosti u prethodnom periodu. Ocenjeno je da interesovanje publike više nije na nivou koji bi opravdao dalje emitovanje u udarnim terminima, pisao je Kurir.

Pored pada rejtinga, presudan faktor u donošenju ove odluke bio je i finansijski aspekt. Prema podacima koji su ranije izneti u javnosti, proizvodnja pojedinih od navedenih formata predstavljala je ogroman izdatak za budžet Javnog servisa, koštajući i do 30.000 evra po jednoj epizodi.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mnogi gledaoci su se zapitali šta će biti sa angažmanom Kristine Radenković. Međutim, ona i dalje ostaje deo tima Radio-televizije Srbije.

Jedan od njenih aktuelnih formata jeste emisija "Jedan dan", koja se i dalje emituje na RTS-u.

U ovom projektu ona je deo voditeljskog tima u kojem se smenjuje sa kolegama: Ivanom Milenković, Milicom Gacin, Jelenom Simić, Stefanom Popovićem i Stefanom Mrvaljevićem. Pored toga, voditeljka je i dalje angažovana i na kultnom kvizu "Slagalica".

Foto: Damir Dervišagić

Osim rada na televiziji, Kristina Radenković je aktivna i van malih ekrana. Privatne kompanije je često angažuju za vođenje događaja, panela i seminara.

Tako je nedavno vodila jedan takav skup u beogradskom hotelu.

Kadrovske promene u Informativnom programu

Dolazak novih voditelja odvija se u periodu značajnih promena u rukovodstvu i redakcijama Radio-televizije Srbije.

Prema ranije objavljenim informacijama, vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković doneo je odluku o smeni više urednika.

Sa uredničkih funkcija razrešeni su Vesna Šiljegović iz Dopisništva, Nikolina Rakić iz redakcije Regiona, Gorislav Papić iz emisije "Oko", Zoran Stanojević iz redakcije Sajta i Suzana Gvozdenović iz redakcije Dijaspore.

Promene su obuhvatile i centralni Dnevnik u 19.30, gde su sa uredničkih pozicija smenjeni Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Ko su nova lica RTS-a?

Putem javnog poziva RTS-a, izabrana su nova lica. Gledaocima su se već predstavili Branislav Ćalić i Milica Simović, a među kandidatima koji su postali deo RTS-a nalaze se i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

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