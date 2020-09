OBILI SU MI STAN I POPILI SAV VISKI! Ilija Čvorović iz Balkanskog špijuna nije IZMIŠLJEN LIK a ona je bila PRESTRAVLJENA

Drama o paranoji bivšeg staljiniste Ilije Čvorovića !Balkanski špijun" zasnovana je na istinitim dogadajima!

Remek-delo srpske filmografije izašlo je iz pera Dušana Kovačevića, a likove su oživeli legendarni glumci Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Bora Todorović, Sonja Savić, Zvonko Lepetić...

Komedija koja već 36 godina oduševljava sve generacije inspirisana je policijskim inspektorom koji je pratio Kovačeviča pre skoro četiri decenije.

- Pre nego što ću krenuti avionom na put za Ameriku, zvonio mi je neko na vrata stana. Mlad čovek, zbunjen, neprijatno mu je. Pustio sam ga da uđe i sedne. Kazao mi je: "Mi znamo da putujete u Ameriku". Rekao mi je da zna gde sam bio, s kim sam se vidao i dodao: "Vi ćete tamo sresti neke ljude koji su problematični, pa bismo mi voleli, ako budete imali nekih neprijatnosti, ne zbog nas, nego zbog vas, da nam se javite. Bilo bi lepo da dođete i da nam sve kažete, kako bismo mi videli o čemu se radi" - priča Kovačević i dodaje da je policajac na kraju ustao i diskretno mu ostavio vizit-kartu.

Tokom leta preko okeana Dušanu je sinuo u glavi kultni scenario.

- Dok sam putovao, razmišljao sam šta bi se desilo čoveku koji ima osećaj krivice. Nekome ko ima dosije, ko je bio u policiji, ko se plaši? Kada sam se vratio sa puta, javili su mi da mi je stan obijen, a primetio sam i da mi je popijena cela flaša viskija. Dakle, imali su vremena da se baškare. Tako počinje "Balkanski špijun", pozovu čoveka u policiju, on uplašen i da bi dokazao da je lojalan, a već je prošao torturu, počinje da radi i ono što ne treba - objasnjava akademik i dramski pisac.

Glavnog junaka Iliju Čvorovića, koji paranoično maltretira svog podstanara, maestralno je izneo Bata Stojković, a njegovu suprugu Danicu - Mira Banjac.

- Nisam očekivala da ću dobiti ulogu, jer je Branka Petrič to već fenomenalno igrala u pozorištu. Verovatno su mi je dali jer sam mala, pa nisam mogla da pojedem Batu. Bila sam srećna što sam našla svoje mesto u tom filmu, koji je u mojoj karijeri zapisan crvenim slovima - seća se Mira.

Ona je obożavala filmskog muža, ali otkriva da su se na setu često svadali.

- Jao, ne pitajte. Tokom snimanja mi je napravio stotinu neprijatnosti, ne želim ni da pričam o njima. Ali na kraju klekne, poljubi mi ruku, donese veliku korpu cveća, čokoladu. Batu ko je voleo, voleo ga je. Na takve je prosipao svoju ljubav - objašnjava Mira.

Sonja Savić je bila dosta uplašena

Mira Bajac kaže da je pokojna Sonja Savić imala veliku tremu zbog uloge Sonje Čvorović.

- Već tada je bila zvezda. Bila je uplašena, molila me: "Miro, hajde da dođem kod vas da vežbamo dijaloge". To mi se nikada nije dogodilo, da je neki glumac hteo da sarađuje na taj način. Ne znam što je bila uplašena, ali je dolazila da probamo. I meni se to dopalo, to govori da je želela da sve ispadne dobro. Odlično je glumila u filmu.