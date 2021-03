REDITELJ DEJAN KARAKLAJIĆ SPREMA NASTAVAK SERIJE TAJNA VINOVE LOZE: U drugoj sezoni Vuk i Vera se bore za svoju ljubav

Serija "Tajna vinove loze" Dejana Karaklajića osvojila je srca publike, koja je s nestrpljenjem očekivala svaku novu epizodu.

Veliko finale prve sezone ostavilo je mnoga pitanja otvorena, a proslavljeni reditelj otkriva za Kurir da se uveliko piše nastavak hit serije.

- Druga sezona se nastavlja od trenutka gde smo stali. U nastavku se Vuk i Vera, koje igraju Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović, bore za svoju ljubav. Ne mogu previše da vam otkrivam. Biće tu novih likova, vina i vinograda - kaže Karaklajić.

On objašnjava da će u nastavku biti glumačkih pojačanja.

- Pravićemo kasting. Očekujem da drugu sezonu "Metro produkcija" radi u saradnji sa Telekomom Srbija - iskren je reditelj.

Literarni predložak za seriju "Tajna vinove loze" je nastao iz pera spisateljice Mirjane Bobić Mojsilović. Svako veče na RTS i Superstar kanalu ovu priču gledalo je više od milion i po ljudi.

U finalu serije junaci se vraćaju na jezero, gde je sve počelo pre više od 20 godina. Gde je serija započela, tu će se simbolički i završiti prva sezona i ostaviti prostor za dalji nastavak.

- Svi me pitaju ko je ubio Teodoru. Ne mogu to da vam otkrijem. Zovu me ljudi iz celog sveta. Zvali su me iz Norveške i Amerike. Gleda se "Tajna vinove lože", što me veoma raduje - zaključuje reditelj.

U popularnoj domaćoj seriji sjajne uloge su ostvarili i Aleksandar Srećković Kubura, Milica Zarić, Nebojša Milovanović, Vanja Nenadić, Dragan Dragi Petrović, Anita Mančić, Miodrag Krivokapić, Dara Džokić, Marko Vasiljević, Mina Obradović, Luka Grbić, Jovo Maksić, Sena Đorović, Branislav Jerković, Dragan Sekulić i drugi.

