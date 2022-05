KONSTRAKTA BEŽI U ILEGALU, UŽELELA SE TIŠINE: Zaslužila sam mir, a evo šta kaže o EVROVIZIJI!

Ana Đurić Konstrakta nakon osvojenog petog mesta na Evroviziji sa pesmom "In corpore sano", ne krije da se uželela mira i tišine, te je donela odluku da se bar na kratko povuče iz javnosti.

foto: Nenad Kostić

- Sada će sve da se slegne i da dođe na svoje mesto. Mislim da sam zaslužila mir, iako znam da ova priča treba da se zaključi. Treba mi malo da udahnem vazduh. Tu sam, ne idem nikuda, ali mi je potrebna pauzica. Umetnica postaje nevidljiva - istakla je Konstrakta, a potom se još jednom osvrnula na svoje predstavljanje u Torinu.

foto: Printscreen/RTS

- Nemam reči... Pamtiću ovo do kraja života. Svi su aplaudirali i vikali "Biti zdrav, biti zdrav". Zadovoljna sam petim mestom. Možda je prvo mesto preambiciozno. To je bio mikroperformans i jedna malo drugačija pesma. To je pesma koja ima sadržaj i to su ljudi prepoznali - rekla je Ana za Story.

foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia

Kako je otkrila nakon kraćeg odmora sledi letnja turneja sa bendom "Zemlja gruva" koju sa nestrpljenjem čeka budući da se neizmerno uželela takvog druženja sa publikom.

foto: Profimedia

Bonus video:

01:09 Proleće u Kini