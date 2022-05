RAZOČARANA SAM! Duška Vučinić otkrila sve tajne sa Evrovizije: Evo šta je imala da kaže o ŽIRIJU!

Novinarka, bivše TV lice i komentatorka “Evrovizije“, Duška Vučinić, priznaje da je boravak srpske delegacije u Torinu mogao da bude bolje organizovan, jer su od Italijana očekivali mnogo više.

- Kao i uvek biću iskrena. Stalno sam potencirala tokom boravka u Italiji da sam od njih očekivala mnogo više kada je organizacija u pitanju. Gledajući njihov “San Remo” i ostale događaje, očekivala sam da će to biti fenomenalno i spektakularno. Sa druge strane nalazim opravdanje da ih je korona usporila u mnogo čemu. To je televizijski šou i najbitnije je ono što se emituje. Nisam najzadovoljnija ponudom pesama koje su učestvovale, ali nisam muzički ekspert, već konzument istog. Svega je tu bilo kao što svake godine na Evroviziji imamo, ali je ponuda morala biti malo bolja. Imali su peh sa kinetičkim suncem, a sve vreme su se uzdali u taj momenat. Baš iz tog razloga je sama bina bila mala. Dogodio im se maler, kinetičko sunce nije radilo, ali su ga iskoristili maksimalno koliko su mogli - priča Duška za “Super TV“ i dodaje da je loša organizacija bila i kada su se delegacije testirale na korona virus.

- Morali smo da idemo da se testiramo na korona virusa na svaka 72 sata i to nije bilo dobro organizovano. Tu su bila dva šatora, gde su se stvarale velike gužve, padala kiša, izvođači su u tim trenucima bili delimično sređeni, jurili kišobrane, a onda su organizatori odustali od tog testiranja. Takođe, delegacijsko mesto gde se svi nalazimo pred odlazak na binu je bilo veoma malo. Nismo mogli da pratimo dešavanja u areni. Naučili su lekciju kako da to sledeći put izgleda bolje - poručuje Vučinićeva koja je zadovoljna petim mestom koje je osvojila Ana Đurić Konstrakta, ali u isto vreme razočarana glasovima stručnog žirija.

- Publika je odlično nagradila Konstraktu. Sa jedne strane sam presrećna, a sa druge strane razočarana. Peto mesto je fenomenalno, naš ceo nastup i pojavljivanje su bili ispraćeni maskimalno. Zašto sam razočarana žirijem? Tu se nalaze muzičari, umetnici.. Oni su pre svih morali da prepoznaju koncept naše pesme, poruku naše pesme i oni su to vrlo dobro znali. Trudili smo se da dođemo do svakog prosečnog stanovnika iz svakog dela Evrope. Nisam sigurna zašto se to desilo žiriju, kao i da li je to u redu prema Konstrakti. Da li je motiv svega toga bio što je Ana posle polufinala poletela, gde se samo o njoj pričalo kao potencijalnom pobedniku, a onda je razmišljanje tih ljudi bilo, ako dam ovde maksimalan broj poena, naša država neće pobediti. Bila je drastična razlika glasova žirija u polufinalu i finalu - govori bivše TV lice koje usput poručuje da ne želi da veruje da je Evrovizija političko takmičenje.

- Ovo je muzički događaj i hajde da to gledamo kroz prizmu muzike. Stalno se potencira da je Ukrajina pobedila iz političkih razloga, nisam sigurna ni da bi se sa time složila. Oni nisu dobili veliki broj glasova od žirija, već od publike. Ukrajinci su bili favoriti i pre nego što je počeo rat tamo. Moramo da pustimo sve vremenu i da vidimo šta je čemu razlog. Ako je to tako, onda Evrovizija ima problem i sve ostale zemlje koje će učestvovati u takmičenju - izjavljuje Duška i ističe da dugo nismo imalo dobru pesmu i nastup kao kada je Konstrakta u pitnaju.

- U ovoj dekadi od Željka Joksimovića 2012. godine beležimo do sada najbolji rezultat sa Konstraktom. Da je ova pesma bila pesma neke druge države, bila bih jako ljubomorna i razmišljala “bravo, ovo je genijalno“. Ovo se nikada nije desilo na Evroviziji, da vi na sceni imate jednu malu predstavu, pritom je Ana bila fenomenalna i statična, a cela dvorana na nogama - poručuje Vučinićeva, a onda otkriva zbog čega nije komentarisala prvo polufinalno veče Evrovizije.

- Otišla sam u Torino i moj posao nije bio samo komentarisanje. Imala sam zadatak da za našu zemlju uradimo sjajan PR, promociju... Bilo mi je važno da animiramo strane medije i da svakodnevno izveštavam Srbiju. Imali smo po tri ili četiri uključenja dnevno. Koleginica Silvana Grujić i ja smo se dogovorile da se ja posvetim svim aktivnostima van kamere, te je ona prvo veče komentarisala Evroviziju, dok sam ja to učinila u drugoj polufinalnoj večeri, kao i finalnoj - ističe novinarka koja priznaje da ovog puta nije bila previše stroga kada je komentarisala učesnike.

- Takva sam i u privatnom životu, ako neko zbija šale na sopstveni račun, to sam onda ja. Nisam bila surova ove godine. Moj cilj je bio da se piše i priča samo o Ani, a ne da se priča o tome šta je Duška rekla u datom trenutku, ali desi se, prosto izađe iz mene. Toliko je bilo zaređanih tužnih balada na takmičenju gde su se u pesmama događale životne tragedije. Meni je fascinanto da mladi ljudi od 21 i 22 godine, koji su bili autori svojih pesama, da im se numere baziraju na ostavljenim i zapostavljenim ljubavima, filozofskim i životnim temama, neka ih tuga napala sa toliko malo godina - opisuje Duška na sebi svojstven način učesnike i za kraj dodaje koji ju je komentar za njeno uključenje najviše nasmejao.

- Pokušala sam da pohvalim nekoga i rekla sam: “Ovo nemojte da shvatite kao ironiju, molim vas, ovo zaista želim nekoga da pohvalim“, nakon toga je iskočio tvit “Duška mora da se zakune u majku da bi ispalo da je iskrena“. Pored toga mi je bilo simpatično “Stavili su je u kavez da izgladne, da bi sutra mogla da ujeda na Evroviziji“ - zaključuje kroz osmeh.

O njenom privatnom životu se malo zna, osim da ima sina Aleksu koji je pilot:

- Moj sin Aleksa upravo završava pilotsku akademiju. Ja se nadam da će za jedno mesec, dva sve da bude gotovo. Ponosna sam na njega, jer je od malih nogu znao šta hoće i bio istrajan u tome. Majčniski sam bila uplašena za poziv koji je odabrao, jer je to velika odgovornost, ali kada vidite da neko nešto voli, onda je najbitnije da mu date vetar u leđa.

Duška je bila glavna tema tokom prenosa Evrovizije na društvenim mrežama.

- Ima i onih koji me kritikuju, ali mi ne prilaze, hrabri su samo preko društvenih mreža. Meni od lepih i pohvalnih komentara bude veoma neprijatno, jer sam pre 15 godina odlučila da se sklonim od kamera i TV ekrana. Čovek ne može protiv svoje prirode. Od svoje 20. godine sam počela da radim na televiziji i stvarno sam se iživela. U jednom trenutku sam shvatila da sam ostvarena u tom smislu i da želim da radim nešto drugo. Pokojni Aleksandar Tijanić kada je prepoznao to kod mene, stavio me je u menadžerske vode i tu sam se prepoznala, kaže ona.

