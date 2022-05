BILI SMO U ŠATORIMA, A PADALA JE KIŠA: Duška Vučinić iskreno o organizaciji EVROVIZIJE, zašto je razočarana i kako se bori sa OVIM

Novinarka, bivše TV lice i komentatorka “Evrovizije“, Duška Vučinić, priznaje da je boravak srpske delegacije u Torinu mogao da bude bolje organizovan, jer su od Italijana očekivali mnogo više.

- Kao i uvek biću iskrena. Stalno sam potencirala tokom boravka u Italiji da sam od njih očekivala mnogo više kada je organizacija u pitanju. Gledajući njihov “San Remo” i ostale događaje, očekivala sam da će to biti fenomenalno i spektakularno. Sa druge strane nalazim opravdanje da ih je korona usporila u mnogo čemu.

To je televizijski šou i najbitnije je ono što se emituje. Nisam najzadovoljnija ponudom pesama koje su učestvovale, ali nisam muzički ekspert, već konzument istog. Svega je tu bilo kao što svake godine na Evroviziji imamo, ali je ponuda morala biti malo bolja. Imali su peh sa kinetičkim sunce, a sve vreme su se uzdali u taj momenat. Baš iz tog razloga je sama bina bila mala. Dogodio im se maler, kinetičko sunce nije radilo, ali su ga iskoristili maksimalno koliko su mogli - priča Duška za Blic i dodaje da je loša organizacija bila i kada su se delegacije testirale na korona virus.

- Morali smo da idemo da se testiramo na korona virus na svaka 72 sata i to nije bilo dobro organizovano. Tu su bila dva šatora, gde su se stvarale velike gužve, padala kiša, izvođači su u tim trenucima bili delimično sređeni, jurili kišobrane, a onda su organizatori odustali od tog testiranja, jer je na globalnom nivou rešeno da se više ne testiramo, osim za one koji imaju simptome. Takođe, delegacijsko mesto gde se svi nalazimo pred odlazak na binu je bio veoma mali. Nismo mogli da pratimo dešavanja u areni. Naučili su lekciju kako da to sledeći put izgleda bolje - zaključuje Duška za Blic.

Kako ističe ove godine i nije bila tako surova tokom komentarisanja ostalih učesnika Evrovizije, iako se mnogi ne slažu sa tim, zbog čega su je i prozivali na društvenim mrežama.

- Takva sam i u privatnom životu, ako neko zbija šale na sopstveni račun, to sam onda ja. Nisam bila surova ove godine. Moj cilj je bio da se piše i priča samo o Ani, a ne da se priča o tome šta je Duška rekla u datom trenutku.

