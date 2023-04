PRINC HARI JE CRNA OVCA FAMILIJE, A NIKO NE ZNA VILIJAMOVU MRAČNU STRANU: Ovo je glavni kamen spoticanja između njega i kralja

I ON IMA NEZGODAN TEMPERAMENT

Dok se uglavnom priča o krunisanju kralja Čarlsa III i komplikovanom odnosu kraljevske porodice s princem Harijem, svojih "pet minuta" dobio je i princ Vilijam.

Osim što se stalno spominje da Vilijam ne namerava da razgovara s Harijem na ceremoniji, o njemu izlaze zanimljive informacije u biografskoj knjizi "Naš kralj: Čarls III", Roberta Džobsona. Kraljevski autor tvrdi da s Vilijamom nije uvek lako sarađivati.

"Može biti težak. On je motivisana osoba i to može da ga učini nestrpljivim", otkrio je izvor blizak kraljevskoj porodici. Uporedio ga je s ocem, kraljem Čarlsom, koji je mnogo strpljivija osoba.

"Zbog toga Vilijam može da postane nervozan dok ima posla sa Čarlsom. Šef Čarls je takođe temperamentan, ali to ne ide unedogled. Može da se frustrira i rasplamsa, a onda se na to u trenutku zaboravi. Kod Vilijama se to retko zaboravlja", otkrio je izvor.

Da Čarls nekad ima "kratak fitilj", moglo se videti u danima nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete II prošlog septembra. Ljutito je pokazivao osoblju da sklone stvari sa stola na kom se spremao da potpiše Proglas o pristupanju koji ga je zvanično učinio monarhom Ujedinjenog kraljevstva i Komonvelta.

Takođe je imao ispad zbog hemijske olovke koja je curila kada je posetio kraljevsku rezidenciju u dvorcu u Hillsborough u Severnoj Irskoj. Video tog prizora je postao viralan.

Džobson je otkrio da je uprkos njegovim kratkim trenucima besa, Čarls ponekad iznenađen opakim temperamentima svojih sinova koji ga zbog toga podsećaju na njihovu pokojnu majku, princezu Dajanu.

"Zna da obojica imaju čvrstu volju i da su tvrdoglavi, te da je zato teško upravljati njihovim sukobom koji bi mogao da ima štetan uticaj na samu monarhiju. Ponekad nivo ratobornosti između njegovih sinova, pa čak i prema njemu, šokira Čarlsa", istakao je.

Kralj je pokušao da pomiri svoje sinove još u aprilu 2021. na sahrani svog oca, princa Filipa, no na kraju je tek intervenisao "kada su se stvari zakuvale". Kako je ranije otkriveno, upravo tada je Čarls molio Harija i Vilijama da "ne učine njegove poslednje godine bolnim".

(Kurir.rs/ Story.hr)

