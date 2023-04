PRESTALA SAM DA JEDEM OVO POSLE 14.30 I TO MI JE POTPUNO PROMENILO TELO: Htela samo da se zategne pred venčanje, pa se oduševila!

Loren Levinson želela je da izgleda savršeno za svoje venčanje, te je krenula na svadbenu dijetu i potrudila se da to i ostvari, međutim ta odluka joj je promenila ceo život.

Ona je dve nedelje pred venčanje izbacila ugljene hidrate i oduševila se rezultatima.

foto: Profimedia

- Dve nedelje pre svog venčanja uradila sam ono što su mnoge mlade radile i pre i posle mene: prestala sam da jedem ugljene hidrate. Kada kažem ugljene hidrate, mislim na žitarice i skrobnu hranu – pirinač, slatki krompir, hleb, pecivo, kao i alkohol, prerađeni šećer i mlečne proizvode. To sam učinila po savetu mog trenera i to mi je brzo smanjilo struk, isklesalo ruke i izdužilo lice.

Nakon što je obukla venčanicu iz snova, ona je rešila da zauvek izbaci sve ugljene hidrate. Ali onda se konsultovala sa Dejvidom Kiršom, koji sarađuje sa poznatim ličnostima kao što su Dženifer Lopez i Kejt Apton.

- Prošlo je godinu dana otkako sam se udala, a moji ciljevi danas su sasvim drugačiji. Uglavnom, ne želim da se osećam kao da sam na stalnoj svadbenoj dijeti. Hranim se zdravo, znam šta treba da jedem i koliko da jedem i potražila sam plan ishrane koji ne bi eliminisao čitave grupe hrane, uz koji bih povremeno mogla da uzmem neki slatkiš i uz koji ne bih morala da brojim kalorije i pređene korake.

Tako je nedavno ponovo došla do Kirša i pitala ga šta da jede, a da to nisu kuvani kelj i riba za svaki obrok:

- Da se zna, nisam želela da smršam, da izgubim kilograme, već da se osećam vitko. I on mi je kazao da je tajna u kontroli porcija i tajmingu. Stavio me je na 12-dnevni režim. Vežbala sam pet puta nedeljno i prestala sam da jedem ugljene hidrate posle 14.30 h. To je bio prozvoljan trenutak, naša granica koju smo postavili i posle koje bi moje telo moglo da sagori ugljene hidrate koje sam konzumirala ranije u toku dana.

foto: Shutterstock

Kako Kirš kaže, pošto ugljeni hidrati zadržavaju vodu u vašem telu, počinjete da izgledate nadutije uz njih, a smanjivanje unosa ugljenih hidrata u određenom trenutku, kao što je npr 14.30 h, daje vašem telu priliku da apsorbuje i isprazni sav taj višak vode. Takođe vam daje vremena da ih sagorite tokom ostatka dana.

Loren je uglavnom jela ugljene hidrate bez glutena i cele žitarice, koje su lakše svarljive od složenih ugljenih hidrata.

- Namirnice kao što su ovas, sočivo, smeđi pirinač i kinoa najbolje je konzumirati pre 14.30 h - savetuje Kirš i dodaje:

- Ti ugljeni hidrati su bolji za vas od hleba ili testenine jer su bogati vitaminima i mineralima koji su vam potrebni da dobijete mišiće.

Kirš ju je takođe podstakao da smanji svoje porcije:

- Obožavam slatki krompir koji je inače bogat vitaminom A, vitaminom C i vlaknima. Ali on ima otprilike 24-27 grama ugljenih hidrata po jednom plodu. Kirš me je podstakao da ispečem jedan slatki krompir početkom nedelje i pojedem ga iz četiri dela narednih dana. Prema novom planu, ručak se sastojao od domaće piletine sa roštilja, jedne četvrtine slatkog krompira i mnogo povrća u salati - kazala je za "HarpersBazaar".

U zavisnosti od vaše težine i načina života, količina ugljenih hidrata koju treba da jedete može da varira, kaže Kirš:

- Ne postoji jedna određena količina ugljenih hidrata koju treba da unosimo tokom dana. Ako ste muškarac sportista koji trenira za predstojeću utakmicu ili maraton, vaš unos ugljenih hidrata će biti drugačiji nego kod mlade žene koja radi u ofisu ceo dan.

foto: Profimedia / McPhoto/Andresz / Alamy / Alamy /

- Uz ovaj plan dobila sam ravan stomak. Iako se nisam merila, budući da mi je cilj bio da splasnem, a ne da skinem kilograme, farmerke su mi pristajale dramatično bolje, a struk mi je bio sjajno oblikovan Znala sam da za ručak mogu da pojedem parče margarite i zato nisam imala krize. Ništa nije bilo zabranjeno, tako da sam bila u manjem riziku da ću osetiti žudnju za nečim i samim tim se nisam prejedala - zaključuje Loren.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:17 ZA 12 MESECI SLEDILA OVIH 9 TRIKOVA ZA MRŠAVLJENJE I SKINULA VIŠAK SALA: Kilogrami sigurno idu dole ako ih se pridržavate (VIDEO)