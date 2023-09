U KUĆI ĐOKOVIĆA PRŽENJE JE ZABRANJENO! Evo šta Stefan i Tara zapravo jedu, a baka Dijana ovo pravilo ČESTO KRŠI: "Deca to traže"

Nije tajna da su i proslavljeni teniski šampion Novak Đoković i njegova supruga Jelena godinama na veganskoj ishrani, o čemu su u više navrata javno pričali.

Sa druge strane, postavljalo se nebrojeno puta i pitanje da li se tako hrane i njihova deca, sin Stefan i ćerka Tara. Mnoge je zbunula i izjava Novakove majke Dijane, koja je jednom prilikom otkrila da "krši pravila" svog sina, jer joj unuci često traže da im pravi "prave palačinke, a ne bezglutenske".

foto: Victor Joly/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: „Bako, spremi nam palačinke“, pa se onda nadmećemo: "Koje ćete, bezglutenske ili normalne", a Stefan kaže: „Bako, normalne, pusti te bezglutenske" - ispričala je jednom prilikom uz osmeh Dijana Đoković.

Odgovor na to kako se zapravo Stefan i Tara hrane dala je upravo Jelena, i to još tokom karantina, 2020. godine, kada je na Instagram lajvu odgovarala na pitanja pratilaca.

foto: Profimedia

- Stefan je imao normalnu ishranu sa mesom i ribom prvih godinu i po dana, a onda je prešao na biljnu ishranu i mnogo se dobro oseća, zdrav je, a Tara je od početka do kraja, samo na biljnoj ishrani, hvala Bogu nikada nismo imali problema sa njenim zdravljem. Deca su potpuno na biljnoj ishrani, bez ikakvih problemčića, jedu krompire kao ludi i krastavce i šargarepe. Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendam, neka deca su geniji i odmah sve jedu, moja deca ne jedu još zelene salate, ali ne paničim jer im to dajem kroz suplementaciju ili šejkove. I ne pržimo, već kuvamo, jedu kuvani krompir ili pire - objasnila je Jelena.

foto: Profimedia

Kada je Stefan bio mali, Jelena je pričala o tome i kakve mu kašice sprema. "Pire od banane i avokada je uvek dobro rešenje", objasnila je Jelena i istakla da hranu zasladi, kada je potrebno, medom, rogačem u prahu, sirupom agave, javorovim sirupom.

- Volim sve da spremim uveče jer je moj mališan jutranja ptičica puna energije čim se probudi. Zato planiram jutarnje obroke za sve nas u večernjim satima. Potrebno mi je pet minuta - govorila je Jelena i savetovala drugima da se igraju sastojcima, dodajući da ukusna hrana ne mora da bude prerađena, već to može biti sveža i zdrava.

