NA TELEVIZIJI JE ČESTO BILA OPASNICA, A IŠLA JE U ŠKOLU GLUME MIRE BANJAC: Retko ko zna ko je MAJKA ove poznate GLUMICE

Iako nije imala mnogo uloga pred kamerom, tih nekoliko bile su veoma upečatljive. Glumica Jovana Stipić u seriji "Azbuka našeg života" oživela je lik opasnice Sare, ali su joj i prethodne uloge u serijama i na filmovima bile slične.

- Nisam imala dovoljno sreće, ali sam u životu radila sve kako sam želela. I uvek smo jedino sami odgovorni za svoje živote. Niko drugi nije kriv što je ispalo sve baš ovako kako jeste. Pozorište je moja kuća, iako glumac može da provede ceo život u njemu, a da ga šira publika ne poznaje.

- Volim život u teatru, ali je i snimanje jednako uzbudljivo. Nije mi televizija nov teren, mada sam na njoj nesigurnija. Glumac celog života uči, a ja moram da stignem svoje kolege i nadam se da ću dobiti još nekoliko uloga - istakla je glumica u razgovoru za TV Ekran dodavši da je reditelji jestu stavljali u kalup.

- Moguće da sam i ja samu sebe stavila u taj kalup ili nepogrešivo izgledam kao neka zlica. U privatnom životu niko me ne doživljava na taj način i ne bi pomislio da sam rospija. Međutim, ako je to tako, pristajem, ali želim da pitam reditelje: "Dokle, više?" Imam 44 godine, a dalje me skidaju pred kamerom. Hoću li već jedno dovoljno ostariti da prestanu. (smeh) Šalu na stranu, svaka uloga može da se uradi na drugi način - dodala je Jovana koja se glumom zarazila od malih nogu.

Odrastajući uz majku, dramsku umetnicu Sonju Josić, Jovana je svima u okruženju od malena dala do znanja da će i ona krenuti tim putem. Prvi put se pojavila na filmu sa samo dve godine, ali velike uloge stigle su tek sada. U matičnom Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu nosi repertoar, a ponude da igra u TV serijama dugo je izbegavala. Sve do "Azbuke našeg života", nastaloj u produkciji Telekom Srbija i Kontrast studios.

- Mama me je uvek vodila na probe u pozorište i zaljubila sam se u taj posao veoma rano. Nisam mogla da dočekam da stasam za akademiju. Tokom gimnazije išla sam u glumačku školu Mire Banjac, ponekad sam zbog glume bežala sa časova. Zapravo, gluma je uvek bila na prvom mestu.

Prvi put se pojavila na televiziji kada je imala samo dve godine.

- Moja majka je snimala film "Srna" za Radio-televiziju Novi Sad. Igrala sam malu devojčicu koja je razgovarala sa srnom. Pričala sam joj da mora da bude oprezna i hrabra. Sećam se da sam imala dugačak monolog. Još čuvam taj snimak. Majka kao da nije shvatila da je upravo ona zaslužna za moju ljubav prema glumačkom pozivu pa se pred moj prijemni ispit za Akademiju umetnosti svim srcem trudila da me odgovori. Na sreću nije joj uspelo i ja sam ušla u svoj čarobni svet igre. Mama je moj najveći učitelj i kritičar i jedna drugoj smo divna podrška - istakla je Jovana.

