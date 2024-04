GORKO-SLADAK TRENUTAK ZA KRALJA ČARLSA: Na godišnjicu smrti njegovog oca ukazana mu VELIKA ČAST, evo šta je u pitanju (FOTO)

Kralju Čarlsu su juče predstavljene prve novčanice s njegovim likom.

"Jutros su kralju predstavljene prve novčanice na kojima je njegov lik, tokom audijencije s Endruom Bejlijem, guvernerom The Bank of England, i Sarom Džon, glavnom blagajnicom i izvršnom direktorkom. Novčanice će biti puštene u promet 5. juna. Ovo je prvi put da je Bank of England promenila sliku monarha na novčanici (kraljica Elizabeta II postala je prvi monarh koji se pojavio na novčanici 1960. godine)", stoji u objavi na kojoj je fotografija novčanice i Čarlsove reakcije na nju.

foto: Yui Mok-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reakcije na društvenim mrežama su bile raznolike.

"Trebalo je samo da ostave one s Elizabetom dok Vilijam ne postane kralj, bilo bi jeftinije", pisali su neki.

Drugi su pak zaključili da je ovaj trenutak bio "slatko-gorak" za kralja.

"Podsetnik da više nema njegove majke", dodali su.

"Dugo je čekao, zaslužio je ovo da vidi", smatraju neki.

