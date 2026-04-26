Tri decenije nakon ubistva Selene Kintanilje, njeno ime i dalje odzvanja u latino kulturi, njen legat traje i sa puno ljubavi je seća na hiljade obožavalaca.

Sa tamne strane te priče nalazi se Jolanda Saldivar, žena koja je okončala život kraljice tejano muzike. Danas se opet govori o njenoj budućnosti nakon što joj je ponovo odbijena molba za uslovnu slobodu.

Evo šta se zna o njenom životu u zatvoru i potencijalnoj pravnoj budućnosti.

Jolanda Saldivar

Kako je Jolanda Saldivar ubila Selenu Kvintanilju?

Ubistvo Selene Kintanilje 1995. godine šokiralo je ne samo Sjedinjene Države, već i celu Latinsku Ameriku. Njena karijera je tada bila u usponu, a njena tadašnja prijateljica i predsednica fan kluba, Jolanda Saldivar, oduzela joj je život pucnjem u motelu u Korpus Kristiju. Od tog trenutka Saldívar je prešla put od bliske saradnice do figure koju je javnost duboko odbacila.

Kolika je zatvorska kazna Jolande Saldivar?

Nakon što je proglašena krivom za ubistvo prvog stepena, osuđena je na doživotnu kaznu sa mogućnošću uslovne slobode nakon 30 godina, period koji je trebalo da istekne u martu 2025. godine. Međutim, njena molba za uslovno puštanje je odbijena.

Selene Kintanilja

Zašto je molba za uslovnu slobodu odbijena?

Odluka je bila da Saldívar mora da sačeka još pet godina do sledećeg razmatranja, koje je zakazano za mart 2030. godine. Ovu odluku su mnogi fanovi kraljice tex-mexa pozdravili, a porodici Kintanilja donela je osećaj olakšanja i pravde.

Kako danas izgleda život Jolande Saldivar?

Jolanda Saldivar se i dalje nalazi u zatvoru Patrick O'Daniel Unit u Gatesvilu, uTeksasu, u ustanovi sa maksimalnim obezbeđenjem. Tokom ovih 30 godina živela je povučeno i izolovano, davala veoma malo intervjua i uporno tvrdila da je pucanj bio "slučajan“.

Više puta je tvrdila da je bila žrtva suđenja pod uticajem javnosti i da joj nikada nije bila namera da ubije Selenu. Ipak, činjenice, svedočenja i istrage ukazuju na priču o manipulaciji, opsesivnom ponašanju i finansijskoj prevari.

Jolanda Saldivar

Šta bi moglo da se desi u narednim godinama?

Nakon odbijanja 2025. godine, budućnost Jolande Saldivar ostaje neizvesna. Njene godine, ponašanje u zatvoru i istorijat biće ključni faktori kada se ponovo bude suočila sa odborom 2030. godine. Do tada, nastavlja da služi svoju kaznu, daleko od spoljnog sveta i kulturnog uticaja koji je proizvelo njeno nedelo.

Tri decenije nakon događaja koji je promenio istoriju latino muzike, Selena ostaje večni simbol talenta, radosti i svetlosti u industriji.

