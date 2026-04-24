Glumac Miodrag Miki Krstović retko govori o privatnim stvarima, ali je jednom prilikom odlučio da podeli iskustvo koje mu je promenilo život. Na rutinskom pregledu saznao je ozbiljnu dijagnozu – i to bez ikakvih simptoma.

Gostujući u jednoj emisiji, otvoreno je ispričao kroz šta je prošao i zašto danas svima savetuje isto: redovni pregledi nemaju cenu.

„Dovoljno je 15 minuta da sebi produžite život“

Miodrag Miki Krstović Foto: Dragana Udovičić

– To je ozbiljna tema, a zapravo vrlo jednostavna. Potrebno je samo malo svesti o tome koliko je važan redovan godišnji pregled. Ja na kontrole idem na svakih šest meseci – započeo je Krstović.

Njegovo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno ugroženo u dva navrata, a prvi put se suočio sa dijagnozom koju, kako kaže, niko ne želi da čuje.

– Imao sam sreću da me je moj prijatelj, urolog Sava Milošević, nagovorio da redovno radim PSA test, tumorski marker prostate. Godinama je sve bilo u redu, a onda su stigle loše vesti – prisetio se glumac.

Miodrag Miki Krstović Foto: Marina Lopičić

Operacija bez komplikacija – jer je reagovao na vreme

Problem je, srećom, otkriven u ranoj fazi.

– Odmah sam otišao na operaciju i sve je prošlo bezbolno, upravo zato što je bolest uočena na vreme. Posle toga sam sebi dao zadatak da svakom prijatelju i kolegi, kad god mogu, skrenem pažnju na značaj preventivnih pregleda. To traje 15 minuta, a može da vam sačuva život – naglasio je Miki.

Sudbina ga je, kako kaže, još jednom opomenula kada je krenuo na operaciju kile. Zbog anestezije su ga poslali na rutinski pregled pluća, a skener je tada pokazao promenu na kapsuli.

– Nisam imao nikakve simptome, ni prvi ni drugi put. Ali zahvaljujući tome što se reagovalo na vreme, sve se završilo dobro po mene – zaključio je Krstović.

