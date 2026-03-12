Slušaj vest

Austrijsko-talijanski glumac Deni Nuči osvojio je mnoge simpatije ulogom Fabricia u filmu "Titanik", ali mnogi ne znaju da je reč o umetniku kojeg i danas često viđamo.

Iako je "Titanik" iz 1997. godine lansirao Leonardo Dikaprio i Kejt Winslet među najveće holivudske zvezde, publika i dalje pamti sporedne likove, među kojima je Fabricio, italijanski prijatelj Džeka Dojsona, kojeg je tumačio Deni Nuči. Njegova uloga u konačnoj verziji filma bila je značajno skraćena, ali je Nuči ostao upamćen među fanovima, a karijera mu se nastavila i nakon velikog filmskog hita.

U galeriji pogledajte Denija Nučija u filmu Titanik:

1/5 Vidi galeriju Deni Nuči u filmu Titanik Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, Twentieth Century Fox / Paramoun / AFP / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Rani život i početak karijere

Deni Nuči je rođen 1968. godine u Klagenfurt, u italijanskoj porodici, a deo detinjstva proveo je u Italiji pre nego što se porodica preselila u Sjedinjene Američke Države. Odrastao je u Kaliforniji, gde se rano zainteresovao za glumu i počeo dobijati prve televizijske uloge krajem 1980-ih.

Pre "Titanika", Nuči je imao zapažene uloge u filmovima i serijama. Publika ga je mogla videti u ratnoj drami "Krizman Tajd" i u akcijskom hitu "De Rok" uz Nikolas Kejdž i Sin Koneri.

Kultna uloga Fabricia u "Titaniku"

Pravu globalnu prepoznatljivost donela mu je uloga mladog Italijana Fabricia, koji u filmskoj sceni pokera sa Džekom Dojsonom osvaja kartu za Titanik i kreće put Amerike u potrazi za boljim životom. Iako je lik imao važnu ulogu u scenariju, veći deo scena je izbačen iz konačne verzije filma. Nuči je kasnije priznao da je bio razočaran kada je na premijeri video koliko scena je uklonjeno, ali je s vremenom shvatio širu viziju filma.

Deni Nuči u filmu Titanik Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Fabricieva sudbina u filmu jedna je od dramatičnijih – tokom potonuća broda pokušava da pobegne iz ledenog mora, ali pogine kada ga pogodi urušeni dimnjak.

Nastavak karijere i televizijske uloge

Iako je "Titanik" ostao najpoznatiji projekat u njegovoj filmografiji, Deni Nuči nije dozvolio da ga ta uloga definiše. Nastavio je redovno raditi na televiziji i filmu. Pojavio se u popularnim serijama poput "CSI", "Kesl", "Haus", "Parti of Fajv", "Džast Šut Mi" i "9-1-1". Takođe je imao uloge u serijama "Dinastija" i "Snups", pokazujući svestranost od drama do komedija. Jedan od projekata koji ga je približio mlađoj publici bila je serija "The Fosters", gde je tumačio očuha glavnih likova koje glumi Noa Sentineo.

Privatni život

Nuči je relativno diskretan o privatnom životu. Bio je u braku sa glumicom Tere Bridžam, sa kojom ima ćerku, a kasnije se ponovo oženio za Polu Maršal,sa kojom je dobio još jednu ćerku. Veći deo života proveo je u Kaliforniji, gde i dalje radi u filmskoj i televizijskoj industriji.

Deni Nuči na premijeri The Chosen Adventures Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Kultni status i priznanje fanova

Iako je u "Titaniku" bio sporedni lik, Fabricio je stekao kultni status među fanovima. Na društvenim mrežama često se diskutuje o njegovoj harizmi i šarmu.

Za Deni Nučija, koji je tokom karijere ostvario desetine uloga, "Titanik" je možda bio najveći trenutak slave – ali svakako ne i jedini. Njegova dugogodišnja karijera pokazuje da je reč o glumcu koji je ostao prisutan u Holivudu dugo nakon što se Titanic spustio na dno okeana.

