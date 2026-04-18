Slušaj vest

Glumica Natali Portman očekuje treće dete sa svojim partnerom, francuskim muzičkim producentom Tangijem Destablom, potvrdio je njen predstavnik Rojtersu.

"Jako sam zahvalna. Znam da je to takva privilegija i čudo", rekla je Oskarom nagrađena glumica za Harper’s Bazaar, kojem je otkrila vest. "Tangi i ja jako smo uzbuđeni."

U galeriji pogledajte fotografije Natali Portman:

Natali Portman Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, L.Urman / Starface / imago stock&people / Profimedia

Portman (44) je rekla da je njena perspektiva o trudnoći uvek bila oblikovana njenim odrastanjem u porodici lekara za plodnost.

"Odrasla sam slušajući kako je teško zatrudneti", rekla je časopisu. "Imam toliko ljudi koje volim i koji se jako muče."

Portman je rekla da ima više energije nego što je očekivala, dodavši da ceni svaki trenutak jer će joj to verovatno biti poslednja trudnoća.

Natali Portman i Tangi Destabl čekaju treće dete Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Portman ima dvoje dece, sina Alefa i ćerku Amaliju, sa svojim bivšim suprugom, koreografom Bendžaminom Milepidom.

Zvezda "Crnog labuda" i "Thora" dobitnica je mnogih nagrada, uključujući Oskara, nagradu BAFTA i dva Zlatna globusa.

Jedan od najiščekivanijih filmova Natali Portman u 2026. godini je crna komedija "Galeristica", koju je režirala Keti Jan, a uz Portman glume Džena Ortega, Sterling K. Braun i Ketrin Zita Džons.

