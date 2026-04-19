Slušaj vest

Dušanka Kalanj bila je prva dama „Dnevnika“ i njeno ime zauvek ostaje upisano u istoriji Televizije Beograd. Njena profesionalnost i prisustvo na ekranu obeležili su jednu epohu domaćeg novinarstva.

Neočekivani početak karijere

Radivoje Lola Đukić, jedan od osnivača Televizije Beograd, pozvao je Dušanku na audiciju za voditelje. Dugo je razmišljala da li da prihvati poziv, ne sluteći da će joj taj korak potpuno promeniti život.

Kada je konačno odlučila da se oproba u toj ulozi, nije mogla da pretpostavi da će ostati na televiziji do kraja radnog veka.

Foto: Printcreen/Youtube/RTS

San o profesorskoj karijeri koji se nije ostvario

Nakon diplomiranja, želela je da napusti televiziju i postane profesor engleskog jezika. Međutim, uredništvo joj to nije dozvolilo. Tako je, umesto u školi, ostala u redakciji i tu provela decenije.

Prvi „Dnevnik“ i radna posvećenost

Prve vesti pročitala je 1958. godine iz studija na Sajmu, zajedno sa kolegom Mićom Orlovićem. Bila je poznata po izuzetnoj posvećenosti poslu, profesionalizmu i strogim standardima koje je postavljala sebi i drugima.

Foto: RTS Printscreen/Trezor

Noć bombardovanja i teška sudbina

Njena posvećenost poslu umalo je imala tragičan ishod. Tokom noći aprila 1999. godine, kada je bombardovana zgrada Televizije Beograd, Dušanka je bila na radnom mestu.

Foto: Printcreen/Youtube/RTS

Kući je otišla svega nekoliko sati pre nego što je zgrada pogođena tokom NATO bombardovanja. Kasnije je govorila da je to bio jedan od najstrašnijih i najtužnijih dana u njenom životu.

Pored obrazovanja i savršenih manira, Dušanku je krasila nestvarna lepota i važila je za jednu od najlepših devojaka tadašnjeg Beograda.

Iako su mnogi bili zaljubljeni u nju i pokušavali da je osvoje, Dušanka se nikad nije udavala.

Dušanka Kalanj preminula je u martu 2010. godine, ostavljajući iza sebe dubok trag u istoriji srpskog televizijskog novinarstva.