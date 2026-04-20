Slušaj vest

Džastin Biber je tokom drugog vikenda festivala Koačela ponovo stao na glavnu binu i izveo niz svojih hitova pred hiljadama obožavatelja. Tokom izvedbe pesme "One Less Lonely Girl" iz 2009. godine Biber pozvao je nekoga iz publike da mu se pridruži na bini. Ubrzo se ispostavilo da je reč o Bili Ajliš, koja je nastup pratila iz publike.

Pevačica se popela na binu i od šoka prasnula u smeh, a zatim se spustila na kolena dok je Biber nastavljao da peva. Prišao joj je, zagrlio je i odveo do stolice postavljene na sredini bine.

Dok je sedela, Bili je sakrila lice u dlanove i nastavila da se smeje u neverici.

Nakon završetka pesme Džastin Biber ju je zagrlio s leđa, a oboje su prasnuli u smeh. Bili Ajliš zatim se još jednom u šali spustila na kolena, pre nego što su se zagrlili pred oduševljenom publikom.

Bili je godinama bila velika Biberova obožavateljka

Obožavatelji Bili Ajliš dobro znaju da je odmalena bila velika obožavateljka Džastina Bibera, te da su zidovi njene sobe bili prekriveni njegovim posterima. Njeni roditelji, Megi Bird i Patrik O'Konel, jednom su otkrili da su čak razmišljali o tome da je pošalju na terapiju jer je bila potpuno opsednuta spotom za pesmu "As Long as You Love Me".

Društvene mreže preplavili su komentari

Na društvenoj mreži X obožavatelji su brzo počeli da komentarišu emotivan trenutak.

"Bili, ostvarila si san svih nas", napisala je jedna osoba.

"Treba imati na umu da je Bili Ajliš odmalena bila najveća obožavateljka Džastina Bibera", objasnila je druga.

"Ovo nije Bili Ajliš, umetnica. Ovo je Bili, belieberka koja živi svoj san", dodala je treća.

Mnogi su komentarisali i reakciju Hejli Biber, koja je iz publike podržala Bili Ajliš da izađe na scenu.

1/6 Vidi galeriju Nastup Džastina Bibera na dodeli Gremi nagrada Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

1/6 Vidi galeriju Nastup Džastina Bibera na dodeli Gremi nagrada Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na bini su mu se pridružili i drugi poznati gosti

Tokom nastupa Džastin Biber je ugostio i Sexyy Red, s kojom je izveo pesmu "Sweet Spot" s albuma "Swag". Na sceni mu se pridružio i Big Šon, s kojim je izveo remiks pesme "As Long as You Love Me", kao i pesmu "No Pressure" s albuma "Purpose".

Poseban trenutak dogodio se i kada je na binu izašla SZA. Njih dvoje su zajedno izveli pesmu "Snooze", koja se nalazi na njenom albumu "SOS".

Nakon nastupa Džastin Biber pružio joj je ruku i pomogao joj da siđe s bine.

Drugi vikend Koačele prošao je mnogo bolje

Biberov gotovo dvočasovni nastup usledio je nedelju dana nakon prvog vikenda Koačele, kada su mnogi obožavatelji njegov nastup nazvali razočaravajućim. Na društvenim mrežama tada su ga opisivali kao "lenjog" i "najgoreg u istoriji festivala".

Ipak, reakcije nakon drugog vikenda bile su mnogo pozitivnije. Gledaoci su posebno hvalili njegovu energiju i generalno bolju atmosferu nastupa. Sam Džastin Biber na početku je priznao da oseća veliki adrenalin dok posmatra hiljade obožavatelja okupljenih u publici.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Paparaco Kurir u Grčkoj - Džastin Biber sa suprugom Hejli u šetnji