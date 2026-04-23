Nošenje tijare u kraljevskim i aristokratskim krugovima ima dugu i strogo definisanu tradiciju. Tijare se uglavnom nose u večernjim prilikama, poput državnih banketa, svečanih večera i formalnih prijema. Prema starom bontonu, tijara se ne nosi pre 18. ili 19. časova, jer se smatra večernjim komadom nakita.

U kraljevskoj tradiciji, tijara često označava status, brak i pripadnost porodici. Smatralo se da je neprikladno da neudate žene nose tijare, iako se ta pravila danas sve više ublažavaju. Uobičajeno je da mlada na venčanju nosi tijaru koja često dolazi iz porodične kolekcije.

Tijare se ne kupuju kao običan nakit, već se uglavnom nasleđuju ili pozajmljuju iz kraljevskih kolekcija. Svaki komad ima svoju istoriju i često se povezuje sa važnim događajima ili ličnostima.

Nošenje tijare prati i određeni protokol – frizura mora biti prilagođena kako bi je učvrstila, a često se koristi i posebna podloga. Danas se tijare ređe nose nego ranije, ali i dalje ostaju simbol tradicije, kontinuiteta i svečanosti u kraljevskim porodicama.

Hesenska tijara od lista jagode

Od svih britanskih kraljevskih tijara, hesenska tijara sa listovima jagode jedna je od najzloglasnijih. Ovu tijaru, ukrašenu dijamantskim listovima i motivima jagode, napravio je princ Albert (suprug kraljice Viktorije) 1861. godine, najverovatnije kao venčani poklon za svoju drugu ćerku, princezu Alisu, prema Kraljevskoj kolekciji.

Poznato je da princ Albert nikada nije prisustvovao venčanju. Preminuo je od tifusa 14. decembra 1861. Njegova ćerka, koja je dobila tijaru na poklon, takođe je doživela tragičnu sudbinu.

Dvoje od četvoro dece koje je Alisa imala sa suprugom, velikim vojvodom od Hesena, umrlo je mlado, princ Fridrih je preminuo u trećoj godini 1873. nakon pada kroz prozor, a princeza Marija 1878. od difterije. Princeza Alisa je umrla od iste bolesti 1878. godine – na isti dan kada je preminuo i njen otac, princ Albert.

Tijaru je nasledio njen sin Ernest. Prema časopisu Tatler, pozajmio ju je svojoj prvoj supruzi, velikoj vojvotkinji Viktoriji Meliti, za krunisanje cara Nikolaja II. Njihovo jedino dete je umrlo od tifusa, a ubrzo su se i razveli.

Ernest se kasnije oženio Eleonorom od Solms-Hoensolms-Lih 1905. godine. Njihov najstariji sin, Georg Donatus, nasledni veliki vojvoda od Hesena, oženio se princezom Cecilijom od Grčke i Danske, sestrom princa Filipa, vojvode od Edinburga.

Ona je nosila tijaru na krunisanju kralja Džordža VI 1937. godine, pre nego što je porodicu pogodila nova tragedija.

Dana 6. novembra 1937. godine, Cecilija je prerano rodila tokom putovanja na venčanje, zbog čega je avion prinudno sleteo. Avion se srušio i poginuli su svi putnici, uključujući Eleonoru, Georga, Ceciliju i njihovo dvoje dece.

Tijara, pronađena u olupini, danas se čuva u fondaciji Hesenske kuće.

Tijara "Istočni krug"

Dizajnirana od strane juvelira Gararda 1853. godine, ova tijara je jedna od najstarijih napravljenih za kraljevsku porodicu. Ukrašena je lotos cvetovima i lukovima u mogulskom stilu, i prvobitno je sadržala 2.600 dijamanata i brojne opale – za koje se veruje da su bili omiljeni kod princa Alberta, koji ju je naručio za kraljicu Viktoriju.

Kraljica Aleksandra od Danske, supruga kralja Edvarda VII, kasnije je uklonila opale jer su smatrani „nesrećnim“ kamenom. 1902. godine zamenila ih je burmanskim rubinima, koji su takođe bili deo kraljevske kolekcije, i smanjila veličinu tijare.

Tijara je ostala u kraljevskoj porodici, jer je kraljica Viktorija u testamentu odredila da je mogu nositi samo kraljice i buduće kraljice.

Kasnije je bila u posedu kraljice majke, Elizabete, a zatim prešla na kraljicu Elizabetu II. Danas se nalazi kod Ketrin, princeze od Velsa, koja ju je nosila na državnoj večeri 3. decembra 2025. godine.

Vladimir tijara

Tijara velike kneginje Vladimire bila je omiljeni komad nakita pokojnekraljice Elizabete II.

Pre nego što je ušla u britansku kraljevsku kolekciju, pripadala je velikoj kneginji Mariji Pavlovnoj, supruzi ruskog velikog kneza Vladimira Aleksandroviča. Ona ju je naručila kao dijamantsko-biserni nakit u znak sećanja na venčanje.

Nakon revolucije i atentata na cara Nikolaja II 1918. godine, Marija je pobegla i ostavila tijaru. Kasnije su je njen sin i jedan britanski trgovac umetninama uspeli izneti iz Rusije i preneti u Englesku.

Marija je nikada više nije videla. Nakon njene smrti, nasledila ju je ćerka, velika kneginja Jelena Vladimirovna, koja ju je kasnije prodala kraljici majci. Ona je potom poklonila tijaru kraljici Elizabeti II.

Kraljica je tokom vladavine često nosila ovu tijaru, a mogla se prilagođavati – biseri su mogli biti zamenjeni smaragdima ili uklonjeni.

Bila je poslednja tijara koju je kraljica nosila pre smrti 8. septembra 2022. godine.

Dijamant Koh-i-Nor

Elizabet Boz-Lajon, majka kraljice Elizabete II, nosila je poznati dijamant Koh-i-Nor (Planina svetlosti) na krunisanju svog supruga, kralja Džordža VI, 1937. godine.

Ovaj dijamant od 105 karata pronađen je pre oko 800 godina u južnoj Indiji, na obalama reke Krishne. Tokom istorije bio je čuvan u hramu, a zatim je prelazio kroz ruke različitih carstava – persijskog, avganistanskog, sikskog i mogulskog.

Legenda kaže da su muškarci koji su ga nosili imali tragičnu sudbinu, dok se veruje da su žene bile „zaštićene“ od njegove kletve. Kraljica Viktorija ga je dobila 1849. godine nakon Drugog anglo-sikskog rata.

Dijamant je kasnije korišćen u krunama britanskih kraljica, a poslednji put je viđen na kovčegu kraljice majke 2002. godine.

Godine 2023. uklonjen je iz krune kraljice Kamile zbog sporova oko vlasništva između Indije, Irana i Avganistana. Danas se nalazi u Londonskoj kuli, u okviru britanskih krunskih dragulja.

