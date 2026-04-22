Slušaj vest

Jedan od najvećih skandala u američkoj politici bila je afera Monike Levinski i tadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona, koju je razotkrila bivša američka državna službenica Linda Trip. Linda je 2020. godine preminula od raka pankreasa, ali je njena uloga u ovom skandalu ostala zapamćena.

Trip je bila bliska prijateljica sa Monikom Levinski (50) i, nakon što je saznala za aferu između bivšeg predsednika i njegove sekretarice, počela je tajno da snima njihove telefonske razgovore. Ove snimke predala je specijalnom tužiocu Kenetu Staru, koji je vodio istragu o Klintonovoj administraciji.

"Nulti pacijent gubitka reputacije na internetu"

Monika Levinski često ističe kako je internet imao ključnu ulogu u njenom medijskom linču.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Monika u jeku skandala:

1/7 Vidi galeriju Monika Levinski i Bil Klinton Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

- Ja sam nulti pacijent gubitka reputacije na internetu. Jedne večeri sam otišla na spavanje kao anonimna osoba, a iduće jutro sam bila poznata celom svetu - rekla je Monika i dodala:

- To se ne bi dogodilo bez interneta. Imam prijateljicu koja svaki put kad se vidimo, u nekom trenutku druženja, samo odmahne glavom i kaže: "Ne mogu da verujem da si još živa."

Plava haljina koja je promenila sve

Ukoliko se sećate čuvene plave haljine u kojoj je pronađena Klintonova semena tečnost – Linda Trip je bila ključna osoba zbog koje je ova informacija dospela u javnost.

Ovaj skandal doveo je do Klintonovog saslušanja 1998. godine. Nakon što je prvo negirao aferu, predsednik je konačno priznao istinu i javno se izvinio svojoj porodici i naciji. Ipak, uprkos aferi, Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, ostali su u braku i imaju ćerku Čelzi.

Kada su Lindu pitali zašto je odlučila da otkrije aferu, pozvala se na patriotizam, ali su je mnogi kritikovali zbog izdaje prijateljice Monike i pokušaja da sruši Klintona s vlasti.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Monikin život posle skandala

Nakon vesti o Lindinoj smrti, Monika je na Tviteru napisala:

- Bez obzira na prošlost, čula sam da je Linda Trip teško bolesna. Ne mogu da zamislim koliko je ovo teško za njenu porodicu.

Na sudu 1998. godine, Trip je izjavila da se kaje zbog svega, ali je Monika u dokumentarcu "Klintonova afera", objavljenom 2018. godine, potvrdila priču o plavoj haljini. Takođe je otkrila da joj je Klinton često poklanjao poklone i da se u njega zaljubila čim ga je videla.

- Imponovalo mi je što sam poželjna muškarcu kojeg obožava cela Amerika. Volela sam da ga zavodim pokazujući mu donji veš - rekla je Monika.

Dodala je da su imali intimne odnose devet puta, a da su često imali i oralni seks.

- Mrlje na haljini videla sam tek nekoliko dana kasnije, dok sam je isprobavala pred prijateljicom koja me nagovorila da je sačuvam - ispričala je.

Nakon susreta sa Klintonom, otišla je na večeru u istoj haljini, nesvesna koliko će joj taj komad garderobe promeniti život.

Monika Levinski Foto: RHONA WISE / AFP / Profimedia

Bolna stigma i depresija

Monika Levinski se godinama borila sa posramljivanjem u javnosti. Od svih uvreda koje su joj upućene, najviše ju je pogodilo to što su je nazivali ženom koja "nije dobar izbor za brak".

- Uvek je postojalo zrnce sumnje u meni da bi to moglo da bude istina. Sećam se kada sam prvi put to čula, bila je 1998. godina. Posle tih reči, pala sam u tešku depresiju - ispričala je za magazin The Cut.

U jeku ovog skandala imala je svega 22 godine. Danas, skoro tri decenije kasnije, njeno ime je sinonim za preživljavanje i transformaciju.

Od skandala do aktivizma

Danas se Monika Levinski posvetila borbi protiv nasilja na internetu i javno zagovara zaštitu žrtava digitalnog linča.

-Ono što mi se dogodilo ne bi smelo da se ponovi nijednoj osobi - rekla je u jednom od svojih govora.

Klinton: "Pritisak na poslu"

Foto: Shutterstock

Dok je Monika snosila posledice javnog sramoćenja, Klinton je godinama kasnije pokušao da opravda svoje postupke tvrdeći da je bio pod velikim pritiskom.

- Uradio sam to da bih nekako prevazišao svoju anksioznost. Bio sam pod velikim stresom, a ta afera pomogla mi je da se suočim sa razočaranjima i životnim strahovima - rekao je u dokumentarcu "Hilary", prenosi CNN.

Iako je bila skrhana zbog muževljeve afere, Hilari Klinton je odlučila da ostane u braku.

- Svako od nas nosi neki svoj teret u životu i nekad uradimo stvari koje ne bi trebalo da radimo. Bilo je užasno to što sam uradio - priznao je Klinton.

Monika Levinski danas Foto: CBS / Ferrari / Profimedia

Monika Levinski danas izgleda potpuno drugačije i živi život daleko od skandala koji ju je obeležio. Iako je bila predmet javnog linča, uspela je da preokrene priču o sebi i posveti se borbi za prava drugih.

