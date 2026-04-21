Slušaj vest

Regularan trening dveju teniserki, Ige Svjontek i Alekse Eale, pretvorio se u neprijatni incident. Snimajući njihov trening, teniska snimateljska ekipa očito nije znala da može da se čuje šta oni pričaju u pozadini, te se čitav njihov razgovor o seksualnom životu televizijske voditeljke Kerol Vorderman snimio i javno preneo na televiziji. Snimateljska ekipa sada se oseća posramljeno, piše Daily Mail Sport.

Neprijatan razgovor dogodio se na Porsche Tennis Grand Prix-u u Štutgartu tokom treninga, a snimatelji nisu znali da se njihov provokativni razgovor u javnom prostoru prenosi na televiziji. Meč se prenosio na zvaničnoj internet stranici turnira, a navijači koji su ga pratili bili su zbunjeni onim što su čuli, dok su snimak i audio-zapis izazvali lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što ih je podelio korisnik na Redditu.

Razgovor trojice muškaraca odnosio se na TV voditeljku i bivšu zvezdu šoua "Countdown", sada 65-godišnju Vorderman, pri čemu je jedan muškarac nagovestio da je imala "oblikovanje zadnjice", tvrdnju koju je ona prethodno demantovala. "Ona je izašla u javnost i rekla da je u otvorenoj vezi s pet ili šest muškaraca", rekao je jedan, a drugi je upitao: "S pet ili šest muškaraca?" Treći se uključio: "Dobra devojka. Vau".

U drugom delu razgovora, jedan muškarac kaže: "Pratim je na Instagramu jer je iz Sautemptona." Drugi mu odgovara: "Takva si uhoda", pa se potom smeju. Prema Wales Online-u, nijedan od muškaraca uhvaćenih na kameri nije povezan sa Ženskim teniskim savezom (WTA) i sva trojica su navodno "posramljena", a osoblje je podsećano na njihove odgovornosti.

"Posebni prijatelji"

Vorderman, koja je dva puta prošetala do oltara, ranije je otvoreno govorila o svojim ličnim vezama, a pre tri godine je izjavila: "Polovina prvih brakova završava se razvodom, a gotovo tri četvrtine drugih brakova se završava razvodom. Stoga radije živim svoj život u poglavljima. Ignorisala sam traženje jedne osobe i imam nekoliko onih koje sam nazvala ‘posebnim prijateljima‘."

Voditeljka je tako ranije potvrdila da ima više partnera širom sveta, ali ni s jednim nije u ozbiljnoj vezi. Prvi put se udala za oficira Kraljevske mornarice Kristofera Matera 1985. u 24. godini, ali su raskinuli 12 meseci kasnije. Pet godina kasnije udala se za konsultanta za menadžment Patrika Kinga. Dobili su dvoje dece, sina Kamerona i ćerku Keti. Raskinuli su 2000. nakon decenije zajedničkog života.

Kada je Vorderman prvi put otkrila svoj način života, spomenula je da se zabavlja s petoricom različitih muškaraca, uključujući astronauta koji bi joj se javio s Međunarodne svemirske stanice, piše The Standard. Ali ona o tome progovara javno, naglašavajući da želi da sruši stigmu oko takvog načina života.

"Bila sam udata, vrlo srećno udata, a onda odjednom više nisam i imali smo dvoje divne dece i sve to. Ali ne želim da budem u vezi jer volim svoj život. I volim svoje prijatelje i, znate, moj sin i ja živimo zajedno i nemam vremena za to. Dakle, imam vremena samo za lepe delove. To je sve što želim. I svi su samci i svi su uspešni na svoj način i smešni i dobro društvo i sve to. Ako ne činite ništa loše, možete da radite šta god vam se sviđa. Moram da dodam da nisam za avanture za jednu noć", rekla je, pišu britanske novine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

