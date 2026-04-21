Pop ikona Madona ostala je bez dela garderobe i nakita koji za nju imaju posebnu vrednost, nakon nastupa na drugom festivalskom vikendu Koačele. Slavna pevačica oglasila se potresena zbog nestanka svojih vintage komada, dok policija za sada ne veruje da je u pitanju bila planska krađa usmerena baš na nju.

Vest je izazvala veliku pažnju, posebno zato što je Madona na festivalu imala zapažen nastup sa Sabrinom Karpenter, a odmah nakon toga ostala je bez stvari koje, kako je i sama poručila, za nju nisu samo obična garderoba, već deo lične istorije.

Madona i Sabrina Karpenter zajedno obeležile veče na Koačeli Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Dve decenije nakon svog velikog nastupa na Koačeli, Madona se ponovo pojavila na čuvenom kalifornijskom festivalu i još jednom privukla ogromnu pažnju. Ovoga puta na sceni joj se pridružila Sabrina Karpenter, sa kojom je izvela upečatljivo festivalsko finale.

Madona je za tu priliku odabrala upečatljiv stajling u ljubičastim tonovima. Nosila je ljubičasti korset, rukavice u sličnoj nijansi, ljubičaste čarape i duboke čizme sa potpeticom, dok je ceo izgled upotpunila zatamnjenim naočarima i dugom plavom kosom spuštenom u talasima.

Pored nje je bila i Sabrina Karpenter, koja je nastupila u belom svetlucavom korsetu od čipke i štiklama, pa je zajednički nastup dve pevačice bio jedan od trenutaka koji su obeležili drugi vikend festivala.

Posle nastupa usledio šok

Iako je sve delovalo kao veliko slavlje muzike i stila, odmah nakon nastupa usledilo je neprijatno iznenađenje. Madona je ostala bez dragocenih komada garderobe i nakita, zbog čega je, kako se navodi, bila veoma potresena.

Posebno joj je teško palo to što je reč o vintage stvarima koje za nju imaju emotivnu vrednost. Zato se slučaj nije sveo samo na nestanak nekoliko modnih komada, već je za pevačicu imao mnogo ličniji značaj.

Policiji prijavljen nestanak garderobe i nakita

Nakon što se pojavila vest da su Madoni nestali garderoba i nakit tokom drugog festivalskog vikenda Koačele, oglasila se i policija, koja za sada ne veruje da je slavna pevačica bila namerno opljačkana.

Kako su naveli iz policije u Indiju, prijava o nestaloj imovini podneta je u subotu, 18. aprila 2026. godine, oko 19.32, a prijavu je podneo predstavnik pop zvezde.

Nestali predmeti poslednji put viđeni na golf-kolicima

Prema informacijama iz istrage, prijavljeni nestali predmeti uključivali su garderobu i nakit, a poslednji put su viđeni na golf-kolicima na prostoru Empire Polo Grounds u subotu, 18. aprila, nešto posle 1.30 ujutru, tokom drugog vikenda festivala Koačela.

Policija je saopštila da prvi rezultati istrage ukazuju na mogućnost da su dve torbe sa stvarima jednostavno spale sa golf-kolica kojima je upravljalo osoblje.

Kako se navodi, zaposleni su bili na putu da torbe utovare u autobus, a tek po dolasku u hotel ubrzo su shvatili da prtljag nedostaje.

Za sada nema dokaza da je u pitanju namerna krađa

Predstavnik policije naglasio je da za sada ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da su torbe namerno ukradene.

Drugim rečima, istražitelji u ovom trenutku više razmatraju mogućnost da je reč o gubitku stvari tokom transporta nego o planskoj krađi usmerenoj na Madonu.

