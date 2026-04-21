Ako ste pratili jedno od najgledanijih muzičkih takmičenja, verovatno ste je zapazili među članovima žirija britanskog izdanja "Iks Faktora", gde je svojevremeno zamenila Šeron Ozborn. Šeril Kol(43) tada je napustila bend "Girls Aloud" i zaplivala solo vodama.

Otprilike u isto vreme zaljubila se u jednog od učesnika nadmetanja, deceniju mlađeg Lijama Pejna, koji je kasnije sa Harijem Stajlsom, Zejnom Malikom, Luisom Tomlinsonom i Nilom Horanom osnovao ultrapopularni boys kvintet "One Direction".

Šeril Kol i Lijam Pejn Foto: Profimedia

Šeril Koul i Lijam Pejn bili su dve godine u vezi, a 2017. dobili su i sina. Iako su se davno rastali, pop zvezda je bila neutešna kada je u oktobru 2024. do nje stigla vest da je mladi pevač stradao kada je pao sa trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu. Nakon toga se povukla u ilegalu i posvetila detetu. No, ovih dana ponovo je u centru zbivanja.

Kako izveštava "The Mirror", stariji brat Šeril Koul završio je na sudu zbog pijanstva i narušavanja javnog reda i mira. Endru Tvidi, koji je i ranije imao problema sa zakonom zbog kriminalnih radnji i zloupotrebe alkohola i narkotika, živi kao beskućnik u šatoru ispred supermarketa i moli za šolju kafe ili sendvič, piše list i navodi da je Šeril više puta pokušavala da mu pomogne. Kada je jednom prilikom ponudila da mu plati rehabilitaciju koja je koštala oko 22.000 evra, on je odsečno odbio.

Nije tajna da je Šeril Koul odrasla u disfunckionalnoj porodici, o tome je pisala i u autobiografiji objavljenoj 2012. Kada je bila dete, starijeg brata je retko viđala jer je češće bio u zatvoru nego kod kuće, u Njukaslu. Kasnije, kada je postala poznata, činila je sve što je bilo u njenoj moći kako bi ga vratila na pravi kolosek. Iako bi rehabilitacione centre napuštao "čist", posle nekoliko meseci vraćao bi se starim navikama i ponovo pravio nevolje, i sebi i drugima.

"Ja sam od onih osoba koji načine jedan korak napred, a onda se vrate deset unazad. Tako je svaki put", priznao je Endru 2021, kada se saznalo da živi u šatoru. Navodno, doživeo je nervni slom posle raskida sa devojkom, nakon čega nikako nije uspevao da se sastavi. Šeril Koul je tada istakla da je "izuzetno potresena zbog njegovog stanja" i da joj "saznanje da je njen brat beskućnik kida dušu, jer ima sve uslove da živi kao čovek".

Šeril Kol Foto: Profimedia

"Ona će uvek nositi sa sobom taj osećaj krivice zbog Endrua", tvrdi izvor blizak pevačici. "Bez obzira šta ko misli o njegovoj zavisnosti, Šeril ne prestaje da se pita da li bi lečenje bilo uspešno da se više potrudila, jer veruje da bi mogla da ga spase". No, kako pomoći nekom ko to ne želi, pitaju se mnogi...

Endru je pravio probleme još kao tinejdžer i bezbroj puta je završavao iza rešetaka. Prvu ozbiljnu kaznu od šest godina zatvora zaradio je kada je išao u srednju školu, zbog tuče koja se umalo kobno završila – izbo je nožem dva učenika. Kasnije je optužen i zbog učestvovanja u oružanoj pljački pošte. Sve to je, pričala je posle Šeril, uticalo na njeno detinjstvo, mentalno zdravlje, ali i život cele porodice.

(Kurir.rs/Žena)

