Kajli Džener se suočava sa ozbiljnim pravnim problemom nakon što je njena bivša kućna pomoćnica, Anhelika Vaskez, podnela tužbu zbog maltretiranja, diskriminacije i nezakonitog otkaza.

Optužbe protiv Kajli Džener i povezanih firmi

Anhelika Vaskez podnela je tužbu u petak, 17. aprila, protiv Kajli Džener (28) i dve kompanije koje upravljaju njenim osobljem (Tri Star Services i Maison Family Services). Vaskezova tvrdi da je od prvog dana rada u vili u Hiden Hilsu (od septembra 2024. do avgusta 2025.) bila izložena „neprijateljstvu i isključivanju“.

Glavne tačke tužbe:

Vaskezova navodi da su je kolege i glavna kućna pomoćnica rutinski ponižavali i dodeljivali joj najteže poslove. Kao žena poreklom iz Salvadora i verna katolkinja, tvrdi da je trpela pogrdne komentare o svojoj religiji i imigracionom statusu. U tužbi se pominje i „nasilan“ događaj iz marta 2025. godine, kada je nadređena osoba navodno bacala vešalice u njene noge dok ju je korila. Zbog toksičnog okruženja, Anhelika tvrdi da je razvila anksioznost, težak stres i simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Trenutni status spora

Anhelika Vaskez je u julu 2025. otišla na bolovanje, a mesec dana kasnije je dala otkaz jer su uslovi postali „nepodnošljivi“. Ona sada traži odštetu zbog neisplaćenih zarada, neiskorišćenih pauza za odmor i obrok, kao i kaznenu odštetu zbog pretrpljenog stresa.

Iako je Kajli Džener navedena kao tužena strana, u samom spisu se ne navodi da je ona lično učestvovala u maltretiranju, već da je kao poslodavac odgovorna za atmosferu u svom domu. Predstavnici Kajli Džener još uvek se nisu zvanično oglasili povodom ovih optužbi.

(Kurir.rs/People)