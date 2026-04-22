Slušaj vest

Sinovi Majkla Džeksona, Bigi i Prins, pojavili su se na berlinskoj premijeri biografskog filma"Majkl"o svom pokojnom ocu posle dužeg vremena. Pridružili su im se i drugi članovi porodice, Džermejn i Rendi. Kasnije se na kratko pojavila i njihova sestra Paris Džekson i sklonila se sa crvenog tepiha.

Pogledajte u galeriji fotografije Mjaklovih naslednika sa crvenog tepiha:

Deca Majkla Džeksona na premijeri biografskog filma o svom ocu.

„Film pruža veličanstven i impresivan prikaz njegovih trijumfa i tragedija - od njegove ljudske strane i ličnih borbi do njegovog neospornog kreativnog genija, prikazanog kroz njegove najpamtljivije nastupe. Po prvi put, publika će dobiti tako detaljan uvid u život jednog od najuticajnijih i najrevolucionarnijih umetnika koje je svet ikada poznavao“, navodi se u zvaničnom sinopsisu filma.

Glavnu ulogu igra Džafar Džeremaja Džekson, Majklov nećak i sin Džermejna Džeksona. Uz Džafara, u filmu glume i Kolman Domingo kao Majklov otac Džo Džekson, Nia Long kao njegova majka Ketrin i Ket Grejam kao Dajana Ros.

Ko su deca Majkla Džeksona?

Majkl Džekson Foto: f84 / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo se da je Majkl bio otac troje dece. Prvi sin Majkl Džozef Džekson Mlađi rođen je 13. februara 1997. godine i poznatiji je kao Prins. Njegova majka je bila dugogodišnja prijateljica Kralja popa, Debi Rou, kojom se oženio na insistiranje svoje pobožne majke Ketrin.

Godinu dana kasnije, 3. aprila 1998. godine, rođena je njegova sestra Paris-Majkl Ketrin Džekson. Godinu dana kasnije, Majkl i Debi su zvanično podneli zahtev za razvod.

Majkl Džekson drži kroz prozor sina Blanketa Džeksona, koji se sada zove Bigi Džekson Foto: Printscreen/Youtube

Početkom 2002. godine, Majkl je objavio rođenje svog trećeg deteta. Majkla II je rodila surogat majka. Kralj popa je tvrdio da je ne poznaje i da je oplodnja bila vantelesna. Pevač je sina nazvao Blanket (što znači „ćebe“). Mladić je kasnije promenio ime u Bigi.

