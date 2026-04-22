Lilijan Lejcel nikada nije birala cirkus, već je on odabrao nju i upravo pod njegovim šatorom je postala prava i neprikosnovena zvezda.

Lilijan je došla na ovaj svet davne 1892. godine, a njena majka Elinor Neli u to vreme je radila u jednom putujućem cirkusu kao akrobatkinja. Prvih nekoliko godina devojčica je živela sa bakom i dedom u nemačkom gradu Breslau, da bi je majka kasnije povela sa sobom na redovne turneje.

Njen otac nikada nije gajio topla osećanja prema njoj, bio je izuzetno strog i surov čovek koji se prema sopstvenom detetu ponašao veoma hladno. Međutim, devojčica nije dozvolila da je to obeshrabri, već je snažno naginjala ka cirkuskoj areni. Obožavala je da leti visoko i veoma brzo je učila apsolutno sve ono što joj je iskusnija majka pokazivala. Već sa četrnaest godina izašla je na scenu rame uz rame sa njom, a ubrzo ju je i potpuno nadmašila, zbog čega ju je oduševljena publika odmah prozvala pravom kraljicom vazduha.

Lilijan Lajcel

Kada je konačno odrasla, Lilian je svog oca kog je duboko prezirala zauvek izbrisala iz sećanja. Kada je napunila osamnaest godina, njena trupa je hrabro krenula u osvajanje Amerike. Iako se taj kolektiv preko okeana vrlo brzo raspao, devojka nije želela da se vrati u Evropu. Umesto toga, zaposlila se u jednom noćnom klubu u Nju Džersiju gde je izvodila svoje fantastične tačke od kojih je zastajao dah.

Bila je visoka jedva metar i četrdeset pet centimetara, ali je posedovala neverovatnu i čeličnu izdržljivost. Držeći se samo jednom rukom za kariku, uspevala je da se zavrti i do neverovatnih dvesta puta. Sa strane je sve to izgledalo kao da pod kupolom radi pravi živi propeler, a niko na celom svetu nije mogao da izvede ovaj pakleno opasan trik.

Skrivena agonija pod maskom luksuza

Ipak, publika nikada nije mogla ni da nasluti šta se zapravo dešavalo sa njenim iscrpljenim telom nakon svakog spektakla. Zbog nadljudskih i neverovatnih napora, njeno rame je konstantno ispadalo iz ležišta. Svako veče lekari su morali da joj vraćaju zglob na mesto, a ova mučna procedura predstavljala je za nju pravu agoniju.

Drugi jezivi košmar bila je ogromna otvorena rana na ruci koja je nastala od neprestanog trenja o debeli konopac, a koju je nesrećna gimnastičarka uporno krila ispod dugačkih rukava i glomaznih narukvica. Uprkos svemu, ona je iz principa uvek radila bez ikakve zaštitne mreže ili sigurnosnih pojaseva.

Jednog dana zapazio ju je producent iz čuvene trupe Braća Ringling i ponudio joj neverovatno visoku platu uz potpuni pansion. Od tog sudbonosnog trenutka ona se bukvalno kupala u luksuzu, menjala je luksuzne automobile kao čarape, kupovala brilijante i imala je svoju ličnu sobaricu. Nažalost, toliki novac i basnoslovno bogatstvo nikada nisu mogli da izleče njeno bolno rame niti da zacele njene duboke emotivne rane.

Toksična ljubav i tragičan let u ambis

Njena ubedljivo najveća životna slabost bio je muškarac po imenu Alfredo Kodon. Ovaj prelepi Meksikanac takođe je radio na trapezu i bio je prava zvezda, ali je postojao jedan veliki problem jer je on već uveliko bio u braku, pa su morali da se razdvoje na duži period.

Kako bi zaboravila tu ogromnu bol, Lilian se dva puta udavala. Prvi suprug je za njenu istoriju ostao samo bleda senka, dok je njen drugi muž bio menadžer šoua Klajd Ingals, za koga se udala 1920. godine. Ubrzo su se razveli jer je njeno srce pripadalo isključivo Alfredu.

Neverovatna sudbina im je pružila drugu šansu kada je ona imala trideset šest godina i kada se konačno udala za čoveka iz svojih najvećih snova. Iako je zvučalo kao prava bajka, taj brak se ubrzo pretvorio u živi pakao zbog njihovih izuzetno eksplozivnih karaktera. Oni su se ludački i strastveno voleli, ali su se neprestano svađali, vikali i ulazili u stravične sukobe. Alfredo ju je stalno varao sa drugim umetnicama, a nakon svakog glasnog skandala sledila su filmska mirenja, što je nju polako ali sigurno ubijalo iznutra.

Stravična tragedija odigrala se trinaestog februara 1931. godine, dok je njen muž nastupao u Berlinu, a Lilian u Kopenhagenu. Noć pred nastup usnila je jedan užasan i jeziv san u kome se njen konopac potpuno odvezao, a ona je iz sveg glasa dozivala svog supruga koji nikako nije mogao da je čuje.

Iako je te kobne večeri njena tačka prolazila potpuno besprekorno, u trenutku izvođenja onog najtežeg okreta metalna karika nije izdržala taj neverovatni pritisak i prosto je pukla. Ona je tada pala sa visine od punih šest metara pravo na svoja leđa, a lekarske prognoze su bile užasavajuće i ukazivale su na tešku povredu kičme i strašan potres mozga.

Čim je čuo šta se dogodilo, Alfredo je ostavio apsolutno sve i dojurio u njenu bolničku sobu, provodeći celu noć budan uz nju i kriveći sebe jer nije lično proverio sigurnost njene opreme. Narednog jutra njoj je naizgled bilo malo lakše, pa se on naivno smirio i vratio u Nemačku da završi preostale poslove.

Spomenik u Los Anđelesu

To olakšanje je zapravo bilo u potpunosti lažno s obzirom na to da je samo dva dana kasnije srce kraljice vazduha zauvek prestalo da kuca. Potpuno obuzet ogromnom tugom i lud od bola, udovac je preneo njen pepeo u Los Anđeles i tamo joj podigao ogromni spomenik koji je bio visok čak četiri metra. Ova dirljiva i tužna skulptura prikazuje njega sa anđeoskim krilima kako snažno i nežno grli svoju jedinu ljubav, dok su u samom podnožju ležale dve karike od kojih je jedna bila slomljena.

VIDEO: Lav napao trenera u cirkusu u Rusiji