Glumica Amber Herd danas živi nikad srećnijim životom u Španiji sa svoje troje dece - ćerkom Unom i blizancima Agnes i Oušn. Iako se poslednjih godina kloni svetlosti reflektora, nedavno su je uslikali na odmoru u Kadakesu, u društvu dece i prijatelja.

Amber nije skidala osmeh sa lica, a čini se da joj porodičan život više nego prija.

Amber Herd

Podsetimo, nakon burnog suđenja sa bivšim suprugom Džonijem Depom, Amber se povukla iz javnosti. Njen bivši suprug opisivao ju je kao "nasilnu ženu koja ga je maltretirala", a optužbe o nasilju u porodici su bile uzajamne.

"Počelo bi udarcem ili bi me gađala daljinskim u glavu, ili bi mi sasula čašu vina u lice", tvrdio je Dep. Glumac se prisetio i sada poznatog incidenta sa bivšom suprugom kada je pronašao "ljudske fekalije" na njegovoj strani kreveta.

S druge strane pravni tim Depove bivše supruge opisao ga je kao partnera koji ju je zlostavljao i koji je sklon prekomernoj upotrebi alkohola i droge, ali je on to negirao. Na kraju je Dep ipak pobedio na sudu, a iako je dobar deo Holivuda ubeđen da je Amber sve slagala, pojedine slavne ličnosti poput Šarliz Teron, nastavile su da je podržavaju.

Nažalost, nakon suđenja saznali su se još neki mračni detalji njene prošlosti. Izvori su za "People" tvrdili da je Amber svojevremeno pravila tajne žurke za bogataše i se*s zabave na kojima je često bilo narkotika. Takođe se navodilo da je praktično podvodila svoju bivšu najbolju prijateljicu Karu Delavinj, sa kojom je, navodno, takođe imala i odnose tokom braka sa Depom.

Kara Delavinj

Takođe se govorilo da je tukla Ilona Maska tokom njihove veze. U odnos je uplovila nakon razvoda od glumca, a svojoj ljubavi dali su šansu dva puta.

Ilon Mask

No, nakon haosa koji nije prestajao, Amber se odselila iz Amerike i pritajila od medija. Na mrežama sve do skoro nije bila aktivna, ali se poslednjih meseci polako vraća poslu. Na Sundance Film Festivalu predstavila je dokumentarac "Silenced", koji se bavi temom zloupotrebe tužbi za klevetu kako bi se žene ućutkale kada govore o zlostavljanju.

Takođe, zaigrala je i u novoj predstavi Džeremija O. Harisa "Spirit of the People", za koju je dobila veoma dobre kritike, a da li ćemo je ikada više videti u Holivudu, ostaje da vidimo.

