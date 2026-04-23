Britanska kraljevska porodica pojavila se na retkom zajedničkom fotografisanju povodom 100. rođendana kraljice Elizabete II, a fotografija je odmah privukla veliku pažnju javnosti. U prvom planu su ključni članovi monarhije, ali i nekoliko značajnih odsustava koja su podjednako izazvala komentare.

Izuzetno redak grupni portret snimljen je na prijemu u Bakingemskoj palati, okupljajući najistaknutije članove britanske kraljevske porodice. Povod je bila simbolična godišnjica koja zaokružuje jedan istorijski period i nasleđe najduže vladajućeg monarha u Britaniji. Fotografija jasno pokazuje ko danas čini uži krug monarhije, ali i ko mu nedostaje.

Kraljevska porodica na zajedničkoj fotografiji u Bakingemskoj palati Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Retko okupljanje u srcu monarhije

Povodom 100. rođendana pokojne kraljice Elizabete II, kralj Čarls III organizovao je prijem na kojem su se okupili takozvani „stariji radni članovi“ kraljevske porodice. Tom prilikom je snimljena fotografija koja se veoma retko viđa - gotovo kompletan aktivni sastav monarhije na jednom mestu.

U centru kadra su kralj Čarls i kraljica Kamila, dok su pored njih princ Vilijam i Kejt Midlton, kao i princeza Ana, princ Edvard i vojvotkinja Sofija. Na fotografiji se nalaze i neki članovi šire porodice koji se inače retko pojavljuju u javnosti.

Činjenica da je ovo prvi takav zajednički portret nakon krunisanja kralja Čarlsa ima posebnu simboliku.

princ Vilijam i Kejt Midlton na svečanosti u čast kraljice Elizabete II

Ko je nedostajao na fotografiji

Oni koji se nisu pojavili na fotografiji privukli su istu pažnju kao i prisutni.

Bivši princ Endru bio je odsutan zbog pravnih problema i povlačenja sa javnih kraljevskih dužnosti, dok se njegova bivša supruga Sara Ferguson takođe nije pojavila.