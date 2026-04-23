da li su glasine tačne?

Zvona za venčanje već zvone u svetu poznatih, a sve glasnije kruže priče da bi jedno od najiščekivanijih slavnih venčanja ovog leta moglo da se održi na bajkovitoj lokaciji na jugu Italije. Reč je o navodnom venčanju između Due Lipe i Kaluma Tarnera, para koji poslednjih meseci ne prestaje da privlači pažnju javnosti.

Prema pisanju stranih medija, glamurozna ceremonija mogla bi da bude organizovana u luksuznom hotelu Villa Igiea, istorijskom zdanju smeštenom uz obalu nedaleko od Palerma.

Luksuzna vila sa kraljevskom istorijom

Ovaj raskošni hotel star više od jednog veka nalazi se uz marinu Akuasanta i važi za jedno od najprestižnijih mesta na Siciliji. Nakon velike renovacije koju je sprovela kompanija Rocco Forte Hotels, hotel je ponovo otvoren 2021. godine i ubrzo postao omiljena destinacija svetskog džet-seta.

Kalum Tarner i Dua Lipa u potpuno providnoj haljini na Berlinalu 2026

Vila ima bogatu istoriju. Krajem 19. veka kupila ju je čuvena porodica Florio, jedna od najuticajnijih italijanskih dinastija tog vremena. Prvobitno je bila namenjena kao mesto za oporavak ćerke Ignacija i Franke Florio, a kasnije je pretvorena u luksuzni hotel inspirisan wellness konceptom.

Ime hotela potiče od Higijeje, grčke boginje zdravlja.

Mesto koje obožavaju aristokratija i holivudske zvezde

Tokom decenija kroz ovaj hotel prošli su brojni članovi kraljevskih porodica i svetske elite. Među poznatim gostima bili su kralj Edvard VII, kraljica Aleksandra, princeza Viktorija i ruska carica Marija Fjodorovna.

Pedesetih godina prošlog veka hotel je postao omiljeno mesto holivudskih legendi poput Sofije Loren i Alena Delona, prenosi "Elle".

Dua i Kalum navodno su se zaljubili u Palermu

Priče o mogućem venčanju dodatno su podgrejane nakon što su Dua i Kalum prošlog leta boravili u Palermu.

Pevačica je tada na društvenim mrežama objavljivala fotografije na kojima uživaju u sicilijanskoj atmosferi — jedu kanole, igraju karte ispred lokalnih kafića i šetaju romantičnim kamenim ulicama grada.

Dua Lipa sa dečkom Kalumom Tarnerom na Met Gali

Menadžer jednog lokalnog bara u kojem su boravili izjavio je da su delovali veoma zaljubljeno i opušteno.

"Dua je pila Kampari sodu, Kalum Old Fashioned koktel, a zajedno su grickali masline i igrali karte. Delovali su kao sasvim normalan par", rekao je za strane medije.

Venčanje u duhu maksimalističkog luksuza?

Ako se glasine pokažu tačnim, čini se da će ovo venčanje pratiti trend ekstravagantnih ceremonija koje poslednjih godina dominiraju među poznatima.

Palermo

Romantika sa pogledom na more

Jedan od razloga zbog kojih se ovaj hotel smatra savršenim mestom za venčanje jeste spektakularan pogled na zaliv Palerma.

Posebnu pažnju privlači luksuzni apartman Donna Franka, za koji mnogi veruju da bi bio idealan izbor za mladence.

Navodno je Dua isplanirala čak 26 različitih modnih izdanja za veliko slavlje.

Hotel raspolaže sa 72 luksuzne sobe sa pogledom na Mediteran, mermernim kupatilima i privatnim uslugama za goste, uključujući privatni brod i personalizovani servis.

Terase okružene zelenilom, fontane uz more i skriveni vrtovi stvaraju gotovo filmsku atmosferu.

Hotel poseduje i panoramski bazen, luksuzni spa centar i nekoliko restorana sa specijalitetima sicilijanske kuhinje.

Na meniju se, između ostalog, nalaze paćeri pasta sa ragujem od škorpionske ribe, ravioli sa patlidžanom i luksuzni morski specijaliteti.

Dua Lipa

Detalji koji zvuče kao scena iz filma

U okviru hotela nalazi se čak i skriveni hram u vrtu, za koji mnogi veruju da bi mogao postati savršena lokacija za sečenje svadbene torte.

Tu je i salon za kosu za poslednje pripreme mlade i gostiju, mada se očekuje da bi poznati par verovatno angažovao sopstveni glam tim.

Bajkovita ljubavna priča

Romansa Due i Kaluma od početka intrigira javnost. Posebno je zanimljivo što su se, prema pričama bliskih izvora, upoznali dok su oboje čitali isti roman "Trust" Ernana Dijaza.

Zbog toga mnogi smatraju da bi venčanje na ovako spektakularnom mestu bilo savršen nastavak njihove filmske ljubavne priče.

Iako par još nije zvanično potvrdio glasine, Palermo već bruji o mogućem dolasku slavnih zvezda ovog leta.

(Kurir.rs/ Ona)

