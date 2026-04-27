"San nam je saradnja sa Džibonijem" Frontmen grupe Lavina iznenadio uoči nastupa na Evroviziji, pa otkrio da li Hrvate smatra konkurencijom
U susret evrovizijskom nastupu, frontmen grupe Lavina koja predstavlja Srbiju na ovom prestižnom takmičenju, u intervjuu za hrvatski Tportal iskerno odgovara na pitanja koja se tiču festivala, velike popularnosti koja ih je snašla, ali i s kojim muzičarem bi voleli da ostvare saradnju.
Luka Aranđelović kaže da članovi grupe definitivno nisu navikli na ovoliku pažnju javnosti, te ističe da im to i najteže pada.
- Definitivno komentari publike jer nismo navikli na ovoliku pažnju. To je u isto vreme lepa, ali i pomalo otežavajuća okolnost i trenutno učimo kako da se snađemo u takvom okruženju.
Što se tiče pesme kojom će braniti boje Srbije na Evroviziji, Luka ističe da zvuk nije tradicionalni progresivni metal, iako se većini publike tako čini.
- Da se razumemo, pesma nije nešto što bismo mogli da okarakterišemo kao tradicionalni progresivni metal; ta etiketa se za nas više vezuje zbog materijala s prvog albuma. Ova pesma ima više pop strukturu, kombinovanu s metal zvukom i ekspresivnošću. To je generalno pravac u kojem idemo s novim materijalom, tako da za nas nije bilo puno velikih kompromisa.
To što će se Srbija predstaviti u prvom polufinalu, kao i Hrvatska, frontmen Lavine ne smatra rivalstvom.
- Definitivno ne doživljavamo ništa kao takmičenje ili rivalstvo. Svi učesnici festivala koje smo upoznali do sada su jako divni i druželjubivi i jedva čekamo da se ponovo vidimo sa svima u Beču.
Na pitanje koji bi im duet bio saradnja iz snova, Luka kaže:
- Teško pitanje, ha-ha. Možda Džiboni.
