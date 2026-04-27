Slušaj vest

U susret evrovizijskom nastupu, frontmen grupe Lavina koja predstavlja Srbiju na ovom prestižnom takmičenju, u intervjuu za hrvatski Tportal iskerno odgovara na pitanja koja se tiču festivala, velike popularnosti koja ih je snašla, ali i s kojim muzičarem bi voleli da ostvare saradnju.

Luka Aranđelović kaže da članovi grupe definitivno nisu navikli na ovoliku pažnju javnosti, te ističe da im to i najteže pada.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Lavine na PZE 2026:

1/13 Vidi galeriju Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

- Definitivno komentari publike jer nismo navikli na ovoliku pažnju. To je u isto vreme lepa, ali i pomalo otežavajuća okolnost i trenutno učimo kako da se snađemo u takvom okruženju.

Što se tiče pesme kojom će braniti boje Srbije na Evroviziji, Luka ističe da zvuk nije tradicionalni progresivni metal, iako se većini publike tako čini.

U galeriji pogledajte kako frontmen grupe Lavina izgleda bez scenske šminke i kostima:

1/8 Vidi galeriju Grupa Lavina bez scenske šminke. Foto: printscreen/instagram/lavinametal

- Da se razumemo, pesma nije nešto što bismo mogli da okarakterišemo kao tradicionalni progresivni metal; ta etiketa se za nas više vezuje zbog materijala s prvog albuma. Ova pesma ima više pop strukturu, kombinovanu s metal zvukom i ekspresivnošću. To je generalno pravac u kojem idemo s novim materijalom, tako da za nas nije bilo puno velikih kompromisa.

To što će se Srbija predstaviti u prvom polufinalu, kao i Hrvatska, frontmen Lavine ne smatra rivalstvom.

U galeriji pogledajte kako je hrupa Lavina slavila pobedu na PZE:

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina slavi pobedu na PZE 2026 u studiju Košutnjak Foto: Gordan Jović, RTS

- Definitivno ne doživljavamo ništa kao takmičenje ili rivalstvo. Svi učesnici festivala koje smo upoznali do sada su jako divni i druželjubivi i jedva čekamo da se ponovo vidimo sa svima u Beču.

Na pitanje koji bi im duet bio saradnja iz snova, Luka kaže:

- Teško pitanje, ha-ha. Možda Džiboni.

