Ser Sajmon se povukao iz predstave prošle godine zbog „lošeg zdravstvenog stanja”.
Zvezda serije "Kuća zmaja" ima rak: Glumac sve mesecima skrivao od javnosti
Zvezda serije „Kuća zmaja” (House of the Dragon), ser Sajmon Rasel Bil podelio je tužnu vest da mu je dijagnostikovan rak debelog creva.
Glumac se tajno bori sa ovom bolešću osam meseci, nakon što je otkriveno da se povukao iz predstave „Tit Andronik” u pozorištu Hempsted još u septembru. TV zvezda, koji tumači lik sera Sajmona Stronga u „Kući zmaja”, poznat je po svojim velikim ulogama u filmovima „Moja nedelja sa Merilin”, „Meri, kraljica Škota” i „Staljinova smrt”.
Ser Sajmon se povukao iz predstave prošle godine zbog „lošeg zdravstvenog stanja”.
Međutim, sada je otkriveno da je Sajmon hitno prebačen u bolnicu nakon što je završio snimanje spinofa serije „Igra prestola” (Game of Thrones).
