Decenijama je Šon Vajs, koji sada ima 45 godina, bio najpoznatiji po ulogama u filmovima i televizijskim serijama s kraja devedesetih i početka dvehiljaditih. Međutim, nakon pojavljivanja u franšizi „Moćne patke” (Mighty Ducks) i drugim projektima poput „Teškaša” (Heavyweights), „Sabrine, veštice tinejdžerke” (Sabrina, the Teenage Witch), „Dečak upoznaje svet” (Boy Meets World) i „Gikova i štrebera” (Freaks and Geeks), bivša dečja zvezda prošla je kroz težak period, na kraju iskusivši beskućništvo i zavisnost od metamfetamina.

Šon Vajs

Godine 2018. Vajs je otišao na rehabilitaciju nakon niza hapšenja, ali je ponovo uhapšen dve godine kasnije zbog provale u stambeni objekat, navodno pod dejstvom narkotika. U 2022. godini glumac je podelio da je trezan dve godine, a mesec dana kasnije objavio je da je dobio svoju prvu ulogu nakon 14 godina, pojavivši se u filmu „Isusova revolucija” (Jesus Revolution) iz 2023. godine.

Govoreći u epizodi podkasta „Pod upoznaje svet” Vajs je rekao da mu je to što je njegova policijska fotografija postala javna „na neki način olakšalo” traženje pomoći.

„Pre svega, nateralo me je da se predam ranije nego što bih inače. Jer kada se o vama vrte priče u vestima, a narativ zapravo nije tačan, ništa nisam mogao da uradim povodom toga iz zatvorske ćelije”, rekao je on. „Tako da sam morao rano da odlučim da se predam, što se na kraju pokazalo kao velika prednost u programu od 12 koraka.”

Vajs je rekao da mu je koristila i „ogromna podrška ljudi” koji su bili uloženi u njegov oporavak kao dugogodišnji obožavaoci njegovog rada.

„To je zaista napravilo razliku”, rekao je. „Nisam znao da su ovi filmovi u kojima sam glumio toliko značili ljudima. Dobio sam toliko pisama u kojima su mi pisali da nisu želeli da idu u školu jer su imali višak kilograma i osećali se na određeni način. Ali nakon gledanja ’Teškaša’, samo taj film ih je naterao da se osećaju dobro u svojoj koži.” Nastavio je: „I tako, kada sam počeo da dobijam takvu podršku i kada mi je krenulo nabolje, to je postala stvar u kojoj nisam želeo nikoga da razočaram.”

Na drugom mestu u emisiji, Vajs je rekao da nije filmska industrija, već odsustvo iste, doprinelo njegovoj borbi sa zavisnošću.

„Kada pogledam unazad, moji problemi su se zaista produbili kada je sve to nestalo”, rekao je u podkastu. „Nikada se nisam uvukao u drogu ili bilo šta slično dok sam radio. To se desilo kada sam prestao da radim i kada sam praktično odšetao od svega misleći da mogu, znate, samo da se vratim kad god poželim.”

Šon Vajs

Nastavio je: „Kada je život u filmovima i na televiziji nestao, mislim da je dosada postala nešto sa čime mi je bilo veoma teško da se nosim. Definitivno je stvorila ogromnu prazninu koju sam teško popunjavao. Dakle, to je definitivno uticalo na mene i bila je velika stvar, ali možda ne na onaj tradicionalan način na koji ljudi pretpostavljaju.”

Takođe u podkastu, Vajs je podelio lepe uspomene na vreme provedeno na projektima iz detinjstva, uključujući „Pivijevu igraonicu” (Pee-wee's Playhouse) i „Dečak upoznaje svet”.

Dana 25. decembra 2024. godine, glumac je objavio da on i njegova devojka Šenon (Shannon) očekuju svoju prvu zajedničku bebu.