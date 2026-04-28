Sin Đorđa Balaševića, producent Aleksa Balašević dobio je drugo dete. U njegovu porodicu stigao je dečak kojem je dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora.

Aleksa je na Instagramu objavio emotivnu poruku i pokazao kako se oseća nakon rođenja naslednika.

"On je došao, dete neba", napisao je emotivno ponosni otac.

Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Emotivnim rečima sada se oglasila i baka Olivera Olja Balašević.

"Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca! napisala je ona na Instagramu uz objavu fotografije mališana.