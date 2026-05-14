Drugo polufinale Evrovizije 2026: Kipranka zapalila arenu u Beču, bugarska Dara spektakularno otvorila veče
Jubilarna 70. Pesma Evrovizije će večeras kompletirati listu finalista takmičenja. Srbija se, podsetimo, plasirala u finale 12. maja, te će se grupa Lavina za pobedu boriti u subotu, 16. maja.
Danska donela melanholičnu atmosferu
Søren Torpegaard Lund predstavlja Dansku sa pesmom "Før Vi Går Hjem" (Pre nego što odemo kući).
Reč je o modernoj skandinavskoj pop baladi koja nosi melanholičnu atmosferu.
Pesma govori o poslednjim trenucima jedne ljubavi i potrebi da čovek kaže ono što oseća pre nego što bude kasno.
Letonija s alternativnim zvukom
Letoniju predstavlja mlada pevačica Atvara s pesmom "Ēnā" (U senci). Pesma ima mračniji prizvuk, elemente popa i balade i može se opisati i kao filmska. Govori o usamljenosti i životu u senci sopstvenih strahova.
Predstavnica Letonije je inače poznata po eksperimentalnom pristupu i mešavini elektronike i rok elemenata.
Predstavio se i domaćin
Predstavnik Austrije, zemlje domaćina, ove godine je COSMÓ s pesmom "Tanzschein" (Sjaj plesa).
COSMÓ donosi elektronski pop sa jakim vizuelnim identitetom. Nastup su obeležili svetlosni efekti, laseri...
Pošto je Austrija direktno u finalu kao domaćin, nastup više služi kao velika prezentacija zemlje domaćina nego kao borba za prolazak. Dakle, za njihove predstavnike – u tom smislu nema takmičarskog pritiska.
Mnogi smatraju da je reč o jednom od najkompleksnijih nastupa večeri, sa velikim produkcijskim kapacitetom i snažnim scenskim efektima.
Vrela Antigoni donela energiju s Kipra
Antigoni sa Kipra je izvela pesmu "Jalla" (u prevodu: Hajde, ili Kreći).
Pesma kombinuje bliskoistočne ritmove, elektronsku produkciju i energiju noćnih klubova.
Kiparski tim inače tradicionalno mnogo ulaže u koreografiju i scenski spektakl kada je Evrovizija u pitanju.
Švajcarska minimalistički
Veronika Fusaro predstavlja Švajcarsku s pesmom "Alice" (Alis). Iako pesma nosi žensko ime, ona zapravo govori o osobi koja pokušava da pronađe sopstveni identitet i pobegne od raznih očekivanja okoline – sveta.
Veronika nastupa minimalistički i veoma intimno, a poznata je po suptilnom vokalu.
Jermenija s liftom na sceni
Simon iz Jermenije je sa pesmom "Paloma Rumba" (Golubica rumba) na scenu Evrovizije doneo možda jednu od najenergičnijih pesama polufinala, punu latino ritmova i mediteranske atmosfere.
Deo scenografije predstavnika Jermenije je i lift.
Francuska večeras van konkurencije
Francusku predstavlja talentovana Monro s pesmom "Regarde" (Pogledaj).
Inače, Francuska, kao jedna od zemalja "velike petorke“, ne mora da se takmiči za finale, ali nastupa tokom drugog polufinala i glasa iste večeri.
Njen nastup deluje kao kratki evropski art-film. Na sceni su dominirali crveni i zlatni tonovi, a elegantna umera oslanja se na emociju više nego na pravljenje „velikog šoua“.
Češka peva o ličnim izborima i životnim prekretnicama
Danijel Zizka predstavlja Češku pesmom "Crossroads" (Raskršće), koja govori o velikim životnim odlukama i trenucima kada čovek mora da izabere put kojim će nastaviti.
Pesma govori o ličnim izborima, životnim prekretnicama i potrazi za sopstvenim putem. Danijelov nastup u Beču oslanjao se na minimalističku scenografiju i snažnu vokalnu interpretaciju.
Majka priroda iz Luksemburga
Eva Marija predstavlja Luksemburg pesmom "Mother Nature" (Majka priroda), koja nosi snažnu ekološku poruku.
pesma počinje gotovo etno atmosferom pre nego što preraste u moderan pop. Na sceni dominiraju motivi prirode, vode i vetra, pa čitav nastup deluje veoma kinematografski.
Rumunija s kontroverznom pesmom
Nakon dve godine pauze, Rumunija se vratila na Evrovizijsku scenu. Aleksandra Kapitanesku svoju zemlju predstavlja pesmom "Choke Me", što bi u slobodnijem prevodu značilo Gušiš me. Pesma govori o toksičnom odnosu, emocionalnom pritisku i osećaju da čovek polako gubi sebe u ljubavi.
Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Kapitanesku, našla se inače u središtu skandala zbog pesme "Choke Me“. Numera je izazvala oštre reakcije aktivista, stručnjaka i dela javnosti koji upozoravaju da tekst može normalizovati opasne obrasce ponašanja kod mladih, dok pevačica odlučno odbacuje optužbe tvrdeći da je u pitanju umetnički izraz o emotivnom pritisku.
Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me). Profesorka prava Kler Mekglin istakla je da izbor ove pesme i njena promocija na takmičenju predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja olako rizikuje živote mladih žena. Ona upozorava na medicinske dokaze koji ukazuju na to da učestalo seksualno gušenje može izazvati oštećenje mozga. Njene brige deli i norveška zdravstvena radnica koja navodi da autori svesno i opasno koriste trendove "normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju.
Odgovor pevačice i potencijalne sankcije
Uprkos oštrim kritikama, pobednica rumunskog takmičenja "The Voice", Aleksandra Čapitanesku, negira da pesma promoviše nasilje. Ona objašnjava da numera zapravo "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija". Deo publike takođe brani pevačicu, ističući pravo na umetničku slobodu i simboliku. Iako postoje zahtevi za diskvalifikaciju, za sada ne postoje zvanične informacije da će rumunska numera biti predmet istrage ili organizacionih sankcija na Evroviziji.
Azerbejdžan s modernom baladom
JIVA iz Azerbejdžana izvodi pesmu "Just go" (Samo idi). Reč je o umetnici snažnog vokala koja je poslednjih godina stekla veliku popularnost kroz televizijska muzička takmičenja i nastupe na džez festivalima.
Pesma govori o kraju emotivne veze, i trenutku kada čovek shvati da je neka ljubav već nestala, čak i ako dvoje ljudi još stoje jedno pored drugog.
Dara iz Bugarske otvara takmičarski deo večeri
Predstavnica Bugarske Dara svoju zemlju predstavlja pesmom "Bangaranga".
Dara je inače jedno od najpopularnijih imena savremene bugarske muzičke scene.
Njen scenski nastup važi za jedan od vizuelno najambicioznijih u ovogodišnjem takmičenju, a pesma Bangaranga oslanja se na snažan elektro-pop zvuk i klupsku energiju.
"Bangaranga" funkcioniše kao uzvik energije i poklič za žurku. Mnogi fanovi na internetu već su pisali da je baš ova pesma idealna za otvaranje polufinala jer od prvog sekundi podiže atmosferu, prenosi RTS.
Na sceni u Beču tokom nastupa Bugarske, dominiraju neonska svetla, brzi pokret kamere i energična koreografija.
Počinje TV prenos
Uključenjem u arenu Wiener Stadthalle u Beču počeo je televizijski prenos jubilarne 70. Evrovizije.
Voditelji Evrovizije su na sceni izveli pesmu "Wasted Love", koja je prošle godine odnela pobedu na Evroviziji, a izvodi je Džej Džej.
Na samom početku podsećanje redosleda nastupa uj drugom polufinalu.
Moldavac pokazivao dvoglavog orla
Predstavnik Moldavije Satoši našao se u centru skandala kada se fotografisao sa predstavnikom Albanije i pokazao dvoglavog orla. Potom je novinarki portala Mondo, Marini Cvetković, u ekskluzivnom intervjuu otkrio i da nije znao šta pokazuje.
- Došlo je do konfuzije, odmah sam se oglasio. To je za mene kao Moldavca bilo potpuno nepoznato, šta to može da znači. Izgledalo je kao ptica, kao simbol sa albanske zastave i zajedno smo se slikali jer smo dobri drugovi, šalili smo se, i onda je nastala fotografija koju sam postavio. Nisam imao pojma kako može da se tumači od strane neke grupe ljudi, nikad ne znaš, reč na jednom jeziku može na drugom jeziku da znači nešto loše - objasnio je Satoši.
Promenjena pravila na Evroviziji
O finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.
Pored toga, uvedene su sledeće novine:
Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.
Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i deljenja informacija.
Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.
Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.
Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak sveta) u dva posebna kruga.
Nastupi van konkurencije
U drugom polufinalu Evrovizije 2026 takođe glasaju i nastupaju “Big 5”/domaćini:
- Francuska – Monroe: Regarde !
- Austrija (domaćin finala) – COSMÓ: Tanzschein
- Ujedinjeno Kraljevstvo – LOOK MUM NO COMPUTER: Eins, Zwei, Drei
Voditelji programa su Viktorija Svarovski – TV voditeljka, preduzetnica, model, dizajnerka i pevačica, i Mihael Ostrovski, filmski i televizijski glumac, kao i popularni voditelj.
Redosled nastupa u drugom polufinalu
- Bugarska: Dara - Bangaranga
- Azerbejdžan: Jiva - Just Go
- Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
- Češka: Daniel Zizka - Crossroads
- Jermenija: Simón - Paloma Rumba
- Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
- Kipar: Antigoni - Jalla
- Letonija: Atvara - Ēnā
- Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
- Australija: Delta Goodrem - Eclipse
- Ukrajina: Leléka - Ridnym
- Albanija: Alis - Nân
- Malta: Aidan - Bella
- Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya