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Popularni porodični kviz „Ja volim Srbiju” mogao bi od septembra da dobije novo voditeljsko lice. Kako se navodi u medijima u ovom formatu planirane su promene, a jedna od njih mogla bi da bude dolazak glumice Mirke Vasiljević na mesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine.

Iako konačna odluka o narednoj sezoni još nije zvanično potvrđena, saradnja sa Mirkom već je započeta. Glumica je otkrila da je jedna emisija već snimljena, kao i da se dalji planovi očekuju od septembra.

Mirka Vasiljević Foto: M.M./ATAImages

„Radila sam već jednu emisiju kao voditelj emisije "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negde je plan da već od septembra meseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu”, rekla je Mirka za Srbija Danas.

Glumica se oprobala u novoj ulozi

Za Mirku Vasiljević ulazak u ovaj televizijski format nije bio potpuno nepoznat teren. Iako je publika najčešće vezuje za glumačke uloge, ona iza sebe ima dugogodišnje iskustvo pred kamerama, a saradnja sa produkcijskom kućom „Emotion” dodatno joj je olakšala prilagođavanje novom zadatku.

Kako je objasnila, sa ovom produkcijom već dugo sarađuje, a iza njih su veliki zajednički projekti. Zbog toga je, kaže, na snimanju imala osećaj sigurnosti i poverenja.

„Sa Emoušn kućom već godinama sarađujem, radila sam na većim projektima sa njima poput serije "Urgentni centar", "Dadilju sa sela" sada snimamo i drugu sezonu. Stvorili smo jedan lep i profesionalan odnos. Negde sam i prijatelj kuće sa ljudima koji rade ispred i iza kamere”, objasnila je Mirka.

Publika je dočekala sa osmehom

Prvo snimanje, prema njenim rečima, proteklo je u prijatnoj i radnoj atmosferi. Glumica ne krije da joj je značilo to što je okružena ljudima sa kojima već ima profesionalnu istoriju, ali i to što je publika odmah reagovala pozitivno.

Mirka Vasiljević Foto: ATA images

„Bilo mi je jako prijatno na snimanju. Poznajem se sa ljudima iza i ispred kamere, a kada imate neku istoriju zajedno, onda ste svom na svome. Na prvom snimanju mi je bilo vrlo uzbudljivo, dinamično i interesantno, a publika me je divno dočekala. Na kraju smo svi sa osmesima otišli kući, što znači da je odrađen dobar posao”, rekla je glumica za Srbiju Danas.

„Ja volim Srbiju” godinama važi za jedan od omiljenih domaćih porodičnih formata, a posebnu prepoznatljivost emisiji dali su Dragana Kosjerina, Nele Karajlić i Ognjen Amidžić, koji su svojim nastupom obeležili prethodne sezone.

Nenad Okanović, Dragana Kosjerina i Nele Karajlić u emisji Ja volim Srbiju Foto: Promo/RTS

Mirka ističe da ima veliko poštovanje prema ekipi koja je do sada nosila emisiju, ali i da je spremna da, ukoliko dođe do promena, podrži projekat i doprinese njegovom trajanju.

„Dragana, Nele i Oki maestralno rade svoj posao, ali ukoliko dođe do promena, tu smo da pomognemo i podržimo format. Nadam se dobrom ishodu i volela bih da ovaj format traje što duže”, poručila je Mirka Vasiljević.

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