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Usred divljeg kanjona na severu Italije, na stenovitom ostrvu okruženom hladnom alpskom rekom, nalazi se napušteni vojni bunker iz vremena priprema za Drugi svetski rat, do kojeg se može stići samo u određenom periodu godine. Ovo gotovo neprimetno utvrđenje istražio je avanturista Alen Banković, autor Jutjub kanala „Terra Croatia“, koji je morao pešice da pređe reku kako bi otkrio šta se krije iza zidova vešto uklopljenih u okolne litice.

Bunker je pripadao odbrambenom sistemu „Vallo Alpino“, mreži utvrđenja koju je Italija gradila kako bi zaštitila strateški važne granične pravce. Njegov položaj nije izabran slučajno. Smešten je na mestu sa kojeg je vojska mogla da nadzire saobraćajnice i železničku prugu kroz kanjon, dok je sama reka predstavljala prirodnu prepreku svakome ko bi pokušao da mu priđe.

Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia

Do bunkera može da se stigne samo tokom kratkog perioda godine

Banković je objasnio da najveći izazov tokom istraživanja nije predstavljala napuštena vojna građevina, već put do nje. Zbog naglih promena vodostaja, reka je tokom zime i proleća izuzetno opasna, a prilaz ostrvu često potpuno nemoguć.

- Najveća prepreka ovoj istraživačkoj ekspediciji bila je priroda. Budući da se bunker nalazi na uzvišenoj steni usred divlje alpske reke, tokom većeg dela godine fizički je nemoguće doći do njega. Čim nastupi zima ili prolećno topljenje snega sa okolnih vrhova, rečno korito se pretvara u neprohodnu vodenu bujicu koja guta sve pred sobom. Kasna jesen pružila je jedini kratak period pogodan za bezbedan prelazak - objasnio je istraživač.

Tek kada je prešao hladnu vodu i stigao do utvrđenja, postalo mu je jasno koliko je pažljivo osmišljena njegova lokacija.

Spolja izgleda kao obična stena, a unutra se krije čitav vojni kompleks

Pogledajte u galeriji kako izgleda unutrašnjost:

1/5 Vidi galeriju Napušteni vojni bunker iz sistema Vallo Alpino, skriven među stenama u planinskom kanjonu severne Italije. Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia

Posebnost ovog bunkera jeste način na koji je sakriven od pogleda. Njegovi betonski zidovi oblikovani su tako da podsećaju na prirodne stene, zbog čega se iz daljine gotovo stapaju sa planinskim okruženjem.

- Spoljašnji zidovi izvedeni su od reljefnog betona, tako da u potpunosti oponašaju okolne litice, dok su se masivne kamuflažne ploče nekada podizale pomoću čeličnih sajli. Bunker je postavljen tako da vatreni položaji neposredno pokrivaju putne pravce sa obe strane reke, kao i železničku prugu koja prolazi kroz kanjon. Neprijatelj koji bi prolazio klisurom bio bi potpuno izložen vatri, bez mogućnosti da pronađe zaklon - naveo je Banković.

Ulaskom u napušteno utvrđenje otkrio je mrežu uskih prolaza, prostorija za vojnike, mašinsko odeljenje sa agregatom i ventilacione kanale. Tu su bili i nekadašnji položaji za teško naoružanje, okrenuti prema rečnom tesnacu.

Zbog zatvorenog rasporeda prostorija i složenog sistema hodnika, unutrašnjost ga je podsetila na hermetički zatvorenu podmornicu.

Pronašao uređaj kojim su vojnici slali tajne poruke

Među ostacima nekadašnje vojne opreme, Bankoviću je posebnu pažnju privukla niša namenjena fotofonu, uređaju koji je omogućavao prenos informacija pomoću svetlosnih snopova.

Za razliku od klasičnih radio-veza, ovakav sistem mogao je da posluži za komunikaciju između utvrđenja bez emitovanja radio-signala koji bi neprijatelj mogao da presretne.

- Kroz splet uskih hodnika nižu se prostorije za posadu, mašinska prostorija sa agregatom, ventilacioni kanali, kao i položaji za teško naoružanje sa pogledom na rečni tesnac. Najzanimljivije otkriće bila je očuvana niša za fotofon, specijalni uređaj koji je vojnicima omogućavao optičku komunikaciju pomoću svetlosnih snopova. Sistem je služio za slanje šifrovanih poruka drugim bunkerima, bez opasnosti od presretanja radio-talasa - ispričao je Banković, prenosi „Večernji list“.

Video: Ostrvo Otoni