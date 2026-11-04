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Dnevni horoskop za 4. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.

OVAN

Dan donosi potrebu za pokretom i promenom, umesto da sedite i čekate, preuzmite inicijativu. Pazite samo da ne pregorite: pametno rasporedite snagu. U ljubavi otvorite iskren razgovor, može doneti novo razumevanje.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Stabilnost vam prija, ali danas vam univerzum šapuće da pokušate nešto novo. Sitna promena u radu ili navici može doneti neočekivani zamah. Finansije su stabilne, ali ne trošite impulsivno, kasnije vam neće biti drago.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Reči su vaše oružje, razgovorom možete rešiti sporno pitanje ili započeti inspirativan projekat. Ipak, ne rasipajte se: izaberite jednu ideju i posvetite joj pažnju. Uveče se opustite uz dug razgovor ili druženje.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Domaće i emotivne sfere traže pažnju, moguće da ćete želeti više prostora za sebe. Ne krivite druge, poslušajte sebe. Iskren gest u krugu porodice ili najbližih može doneti mir i ojačati povezanost.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Danas svet gleda vas, koristite to kao priliku, ali ne dominirajte. Inspiracija dolazi kroz saradnju i iskrenu komunikaciju više nego kroz spektakl. U ljubavi budite pažljivi: intenzitet može preći u pritisak ako ne vodite računa.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Vi vidite ono što drugi ne vide, danas je idealan dan da rešite nagomilane obaveze i zaključite temu koja vas je mučila. Ne tražite perfekciju: bolji je pokrenut korak nego besprekoran plan. Poslušajte svoje telo, traži pauzu.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Potrebna vam je ravnoteža između želja i očekivanja drugih. Saradnja donosi napredak, ali ne gubite sebe u njoj. Ljubavni odnosi mogu se produbiti razumevanjem. Odvojte vreme za inspiraciju - umetnost, šetnja, prijatna atmosfera.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Intuicija vam je jaka i danas možete imati uvid koji će vam promeniti perspektivu. Ako ste spremni da se suočite sa istinom, oslobađate se tereta. Kreativni izraz ili unutrašnji rad pokreću transformaciju. U ljubavi autentičnost donosi povezanost.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Želja za slobodom i promenom raste, preispitajte šta vam više služi. Ne žurite sa zaključcima, ali hrabro načinite novi korak. Učenje, putovanje ili susret s novim idejama mogu doneti osveženje. U ljubavi vas otvorenost približava.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Rezultati vašeg truda postaju vidljivi, iako ste često u pozadini, danas vas mogu primetiti. Iskoristite priznanja kao motivaciju, ali ne zaboravite balans: posao ne sme biti sve. Pokazivanje ranjivosti u ljubavi može vas zbližiti.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Ideje vam pršte i danas imate priliku da nešto izrazite ili započnete novi projekat. Ali snaga leži u fokusu, ne rasipajte se. Kada je reč o ljubavi, budite iskreni i autentični. Veče posvetite unutrašnjem miru i refleksiji.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Emocije su duboke i moguće je da osećate potrebu za introspekcijom. Umesto da bežite od osećanja, pretvorite ih u kreativnost ili tiši susret s bliskom osobom. Male odluke danas mogu postaviti temelje za promenu.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

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