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Devica i Rak izdvajaju se kao horoskopski znaci kojima bi od 10. novembra moglo da krene na polju novca. Posle neizvesnog početka meseca, astrološka prognoza najavljuje prilike za dodatnu zaradu, neočekivane uplate i rešavanje finansijskih problema koji se vuku već neko vreme.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Device bi posebno mogle da osete olakšanje kada su finansije u pitanju. Prema astrološkoj prognozi, postoji mogućnost da konačno stigne novac koji već dugo čekaju. To može biti zaostala zarada, naplata starog duga, novac povezan sa prodajom imovine ili druga uplata koja je mesecima bila odlagana. Za neke Device ovo bi mogao da bude trenutak u kojem će konačno uspeti da zatvore stare račune i rasterete kućni budžet. Ipak, astrologija nije garancija finansijskog dobitka, pa ovaj povoljan period treba posmatrati kao zabavnu astrološku prognozu, a ne kao osnovu za finansijske odluke.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

I Rakovima se predviđa povoljniji period, ali bi kod njih novac mogao da bude više povezan sa poslom i novim prilikama. Moguća je ponuda za novi projekat, dodatni angažman ili bonus koji dolazi kao rezultat prethodnog rada. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi čak da se nađu pred više poslovnih mogućnosti, pa će biti važno da dobro procene koja im donosi najveću korist. Period posle 10. novembra tako bi, prema ovoj astrološkoj prognozi, mogao da bude posebno zanimljiv za Device i Rakove - naročito za one koji već dugo čekaju da se njihov trud konačno vidi i na bankovnom računu.

(Kurir.rs/Žena)

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