OVAN IMA RAZLOGA DA 2020. GODINE VERUJE U ČUDA! Evo kada bi trebalo da se oprobate u IGRAMA NA SREĆU!

Zvezdano nebo Ovna tokom 2020. pokazuje veličanstveno ostvarenje na svim životnim poljima ili uspon do srećnih zvezda. Posebno je protežirano vaše prvo, drugo i deseto polje. Očekuju vas sjajne prilike, koje će vam doneti obilje radosti, uspeh i sreću u svim oblastima. Na vama je da pomerite svoje subjektivne granice i da zajednički život učinite čarobnim. Ovo je godina kad treba da verujete u čuda i u skladu sa svojom prirodom da ih ostvarite na najlepši način i u potpunosti. Planetarni aspekti vam donose niz srećnih okolnosti i razne privilegije, koje ćete osetiti u svim životnim oblastima.

Ljubav

Ovo je godina koja obećava i ljubavni procvat. Uživajte u svim situacijama koje će vas ispunjavati pozitivnim raspoloženjem, jer za početak, i to je važno kako biste sačuvali jaku volju i želju da pre ili kasnije ostvarite sve ono do čega vam je stalo. Od 11. januara obratite pažnju na nova poznanstva, kontakte ili priliku da doživite neko nezaboravno iskustvo. Vi umete da pomerate faktore ograničenja i ne odustajete lako od svojih namera, a različiti ljubavni izazovi u tome mogu da vas dodatno motivišu. Period tokom marta, aprila i juna donosi nova ljubavna uzbuđenja i nove odluke za život udvoje. Ako ste slobodnog emotivnog statusa, rešićete da gradite porodični život, a ako imate partnera, očekuje vas nova harmonija. Radost srca je impuls koji vas najjače pokreće na skoro svaki vid dokazivanja i zadovoljstva. Zablistaćete u punom sjaju u odnosu s voljenom osobom u periodu od juna do oktobra, kao i krajem godine.

Posao

Početkom godine vas očekuje niz novih okolnosti, a neko će vas podsticati na aktivnu ulogu i na nova i drugačija rešenja. Uživaćete u harmoniji na radnom mestu. Učinite sve što je moguće da unapredite svoju karijeru i biznis. Imaćete pozitivno i zdravo radno okruženje i dobre odnose s kolegama i nadređenima. Vaši napori će biti prepoznati i visoko ocenjeni ili nagrađeni. Od 5. februara mudro prihvatite sve što može da doprinese dugoročnijem i trenutnom uspehu, jer pravilno doziranje i izvesnog rizika predstavlja dobar način da zadržite privilegovanu poziciju u odnosu na saradnike. Očekuje vas značajniji uspeh u periodu tokom februara, aprila i juna, naročito ako se bavite sportom, javnim zanimanjem, medijima, trgovinom ili estradom. U drugoj polovini godine imaćete sjajnu priliku da napredujete na poslovnoj ili statusnoj lestvici. Ako postavljate ciljeve na viši nivo - više ćete redovno dobijati i profitirati.

Zdravlje

Nalazite se u sjajnoj formi, ali potrudite se da pravilno brinete o svom psihofizičkom i zdravstvenom stanju. Zbog povremenih psiholoških pritisaka ili nekih stresnih situacija moguće su prolazne glavobolje, nervoza, promene pritiska ili problemi s varenjem. Budite oprezniji i pažljiviji u periodu od 5. do 17. januara, i zatim od 28. juna do 16. jula.

Sugestija

Pred vama su novi izazovi koji predstavljaju put ka velikom uspehu i sreći. Sada imate priliku da promenite sve ono što nije dovoljno po vašoj meri ili ukusu, a vi najbolje umete da procenite i pravi trenutak kad treba delovati. Prijatelji i bliža okolina će uvek u potpunosti biti na vašoj strani. Svaki trag uspeha koji ćete ostvariti u periodu tokom naredne godine će ojačati vašu ukupnu poziciju. Sreća je i kad postoje dobre mogućnosti izbora kao posebna prilika da se ostvarite u ličnom i poslovnom životu. Planetarni aspekti vas upućuju na mudrost i strpljenje, da pravilno balansirate između onoga što je moguće i nemoguće, ali i da pomerate granice mogućeg. Pozitivan uticaj Marsa, Urana i posebno Jupitera protežiraju vaš poslovni uspeh, ali najveći izazov možete da osetite kroz ličnu i ljubavnu sreću uz partnerstvo.

Ovan SPECIJALNE PROGNOZE ZA 2020. GODINU

JANUAR

2. i 18. januara vaša preterana sklonost ka avanturizmu pokazaće se kao pogrešan izbor ili kao ljubavni mač sa dve oštrice. Pokušajte što bolje da se prilagodite pravilima koja važe u zajedničkom životu.

FEBRUAR

7, 21. i 25. februara proverite svoju sreću na raznim nivoima, sledite svoje instinkte. Neko je spreman da vas dobro nagradi. Slobodno pomerite svoje subjektivne granice ili uvećajte zahteve koje imate pred okolinom.

MART

5. i 17. aprila sačuvajte prisebnost duha i odgovorite na razne izazove, imaćete priliku da zablistate i da ostvarite najbolje rezultate, zapaženi uspeh ili pobedu. Potvrdiće se izreka da hrabre prati sreća.

APRIL

1. i 11. aprila, ako želite da usrećite ljubavnog partnera, nemojte štedeti na lepim rečima i interesantnim poklonima. Uživajte u ljubavnom zanosu i zajedničkoj sreći. Prijaće vam neki susreti.

MAJ

21. i 27. maja imate povoljne aspekte da donesete i sprovedete važne odluke u privatnom i poslovnom životu. Očekuje vas podrška bliskih prijatelja. U odnosu s partnerom predosećate da vam se smeše neka još uzbudljivija dešavanja.

JUN

9. i 25. juna moraćete da prihvatite nečije mišljenje, ali to će se pokazati kao korisno i na vašu radost. Ako razmišljate na pozitivan način, onda mnoge poslovne prilike možete uspešno da realizujete bez obzira na početne komplikacije.

JUL

4. i 14. jula nemojte dozvoliti da neko u vama pokreće niske strasti ili želju za takmičenjem, dobro razmislite o mogućim posledicama koje proizilaze iz poslovnog rivalstva. Izbegavajte svaki vid rizika.

AVGUST

8. avgusta neko će razotkriti vaše tajne, potrudite se da sebi obezbedite alternativna rešenja, nemojte rizikovati.

SEPTEMBAR

1. i 11. septembra ljubavno zadovoljstvo koje osećate u odnosu s voljenom osobom ohrabriće vas da zablistate i na drugim poljima. Nalazite se u kreativnoj fazi i imate dovoljno energije da se posvetite različitim ulogama.

OKTOBAR

7. i 23. oktobra prihvatite različite izazove i postavite sebi nove ciljeve - uspeh, radost i sreća su u potpunosti na vašoj strani. Oslonite se na emotivne podsticaje u odnosu sa svojim partnerom. Učinite sve što je potrebno da uživate u zajedničkoj sreći.

NOVEMBAR

13. i 29. novembra oslonite se na glas i podršku prijatelja i bliskih osoba. Ovo su povoljni dani za putovanje, testiranje znanja ili za investiranje. Faktor sreće je na vašoj strani, tako da vas očekuju pozitivni obrti bez obzira na to da li je reč o poslovnim ili privatnim dešavanjima.

DECEMBAR

1. i 27. decembra oprobajte se u igrama na sreću. Očekuju vas interesantni kontakti i neka posebna prilika koju ne treba propustiti. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija.

