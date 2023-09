ŽIVEO U DŽUNGLI 41 GODINU, NIJE ZNAO DA ŽENE POSTOJE, A CIVILIZACIJA GA UBILA: Sa ocem pobegao od rata, pa jeo PACOVE I MAJMUNE!

Ho Van Lang i njegov otac su preživeli sami četiri decenije u vijetnamskoj divljini daleko do civilizacije i modernog načina života. Odlučili su se za život u džungli nakon što su pobegli od zverstava u Vijetnamskom ratu kada je Lang bio još beba. Američka bomba pala je na njihovu kuću i ubila njegovu majku i dvoje braće i sestara.

Prijatelj čoveka nazvanog "Tarzan iz stvarnog života", nakon što je više od 40 godina preživeo u džungli, pričao je o njihovom neverovatnom životu u divljini. Njih dvojica su 41 godinu proveli u šumama Taj Tra u okrugu Kuang Ngai učeći da love, grade sklonište i da se brane.

Preživeli su zahvaljujući voću i manioki iz šume i gajenju kukuruza, a u svoju ishranu su često uključivali i pacove, zmije, guštere, majmune i med. Nosili su ogrtače koje su napravili od kore drveta i živeli su u drvenoj kolibi koju su podigli pet metara iznad zemlje.

Njegov otac se plašio života među ljudima jer nije verovao da je rat gotov, a čak i kada su ih pronađli i vratili u civilizaciju nadao se povratku u džunglu. Od malih nogu Lang je svoje dane provodio među biljkama i životinjama, na području Kuang Ngai provincije.

Nije znao da postoje žene

Ono što je najviše šokiralo medije u priči ovog pravog Tarzana jeste činjenica da do nedavno nije znao da postoje žene. Kako kaže, njegov otac mu nikada nije objasnio da postoje dva pola, pa je prvi puta video nekog kada je stigao u malo naselje. Do sada je video svega pet osoba, ali uvek bi pobegao i sakrio se od

Nedostatak socijalnih veština jedna je od najvećih prepreka s kojom se Lang borio osam godina nakon dolaska u civilizaciju 2013. godine. Otac ga je opisivao kao bebu koja je zarobljena u telu muškarca jer ne razume koncept življenja u normalnom svetu.

- Ne zna razliku između dobrog i lošeg ponašanja, ne zna ništa o životu. Odrastao je u divljini. Još uvek ne razume razliku između muškog i ženskog pola i nema seksualne potrebe. Nikada ih nije imao, ne zna za to - rekao je svojevremeno otac, a preneo je Dejli Mejl.

Civilizaciji ga je koštala života

Nažalost, u novembru 2021. godine "Tarzan" je umro od raka jetre u 52. godini nakon što je naišao na "fatalne posledice" savremenog života, nakon što je počeo da jede prerađenu hranu, a ponekad i da pije alkohol.

Njegov prijatelj Alvaro, koji je snimio i dokumentarac o Langu ispričao je:

- On je bio najfascinantnija osoba koju sam ikad upoznao. Želeo sam da naučim nešto novo o preživljavanju u džungli, pa me je Lang odveo u kolibu u kojoj je živeo 40 godina. Dok smo preživljavali u džungli, sve što sam ja radio satima, on je mogao da završi za nekoliko sekundi. Bio je malo dete sa veštinama super čoveka.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

03:22 KAKO DETE SME DA POMISLI DA POGLEDA ORUŽJE? Detektiv o pucnjavi u Vršcu: Radnici MUP mogu slobodno da počnu OVAKO da postupaju