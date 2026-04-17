Slušaj vest

Ogromni predator veličine autobusa ponovo “oživeo” zahvaljujući naučnicima i sada je glavna atrakcija muzeja u Americi

Kako je izgledao krokodil koji je nekada proždirao čak i dinosauruse, danas može da se vidi u muzeju Tellus u američkoj saveznoj državi Džordžija, gde je izložena replika njegovog kostura duga čak 9,5 metara.

Reč je o vrsti Deinosuchus schwimmeri, džinovskom praistorijskom reptilu kog naučnici nazivaju i „ubicom dinosaurusa“, jer je nekada bio jedan od najopasnijih grabljivaca svog vremena.

Predator veličine autobusa

Ovo ogromno stvorenje živelo je na jugoistoku današnjih Sjedinjenih Američkih Država pre više od 75 miliona godina.

Bio je srodnik savremenih aligatora, ali daleko veći i opasniji. Naučnici procenjuju da je mogao da naraste do 9,45 metara dužine, što ga čini jednim od najvećih krokodilskih predatora u istoriji planete.

Njegova replika u prirodnoj veličini sada je postavljena u Naučnom muzeju Telus u gradu Kartersvil.

Naučnici ga ponovo sastavili

Veliku ulogu u nastanku ove impresivne postavke imao je doktor Dejvid Švimer, profesor geologije sa Državnog univerziteta Kolumbus i vodeći stručnjak za rod Deinosuchus. Njegova višedecenijska istraživanja bila su ključna za izradu prve potpuno naučno precizne replike kostura ove zveri.

Na projektu je sarađivao sa kompanijom Triebold Paleontology Inc., poznatom po izradi fosilnih modela za muzeje širom sveta.

Jedini primerak ove vrste u muzeju

Kustos muzeja Rebeka Melšajmer istakla je da je Telus trenutno jedino mesto gde posetioci mogu da vide ovakav model.

- Muzej Telus je trenutno jedina ustanova koja poseduje odlivak Deinosuchusa schwimmerija, pa naši gosti ovakvo iskustvo ne mogu dobiti nigde drugde - rekla je ona.

Lovio plen sa vrha lanca ishrane

Stručnjaci veruju da je ovaj džinovski reptil bio na samom vrhu lanca ishrane i da je bez problema mogao da lovi tadašnje dinosauruse koji su mu prilazili vodi. Njegove snažne čeljusti i ogromna masa činile su ga gotovo nepobedivim predatorom.

