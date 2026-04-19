Najnoviju epizodu kviza Superpotera obeležila su dva pobednika iste struke. Nastavnici informatike održali su tragačima pravu lekciju poremetivši im koncentraciju, što je dovelo do niza grešaka i gubljenja vremena na razmišljanje. Nasuprot tome, takmičari su bili na visini zadatka i zasluženo se našli na pobedničkom tronu.

Ivan Alimpić Foto: Adrenalin produkcija

Najpre je nastupio Ivan Alimpić, koji se za učešće u kvizu prijavio na nagovor svojih učenika kojima predaje u Matematičkoj gimnaziji. Ivan je za svoje učenike imao samo reči hvale, dodavši da se nada da će oni biti ponosni na njega, kao što je on ponosan na njih.

Ivan se u drugoj igri opredelio za borbu protiv tri tragača za iznos od 700.000 dinara, uprkos tome što je za malu razliku u vremenu imao mogućnost da osvoji 1.500.000. Nakon proslave svoje besprekorne pobede sa dvocifrenom razlikom na satu u odnosu na tragače, rekao je:

Milorad Obrenović Foto: Adrenalin produkcija

"Nikakav žal sa moje strane ne postoji zbog toga što nisam otišao na veću sumu. Za ovo sam vežbao. Po ovo sam došao. Ja sam večeras ovde pobedio.“

Za razliku od kolege koji informatiku predaje u gimnaziji, u epizodi je učestvovao i Milorad Obrenović, koji radi sa osnovcima. Iako Milorada fokus u prvoj igri nije poslužio, pa je iz nje izašao sa minimalnim iznosom od 20.000 dinara, u drugoj igri bio je nadmoćniji od trojice tragača i osvojio 300.000 dinara.

Na takmičarskoj poziciji našli su se još i Mina Dimić, kojoj je za svega jednu sekundu izmaklo 1.100.000 dinara, kao i Marko Malenčić, koji nije uspeo da od tragača odbrani pola miliona dinara.

