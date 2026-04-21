Princ i princeza od Velsa, zajedno sa proširenom kraljevskom porodicom, okupili su se kako bi obeležili ono što bi bio 100. rođendan kraljice Elizabete II, 21. aprila 2026. godine.

princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Glavni događaji proslave stogodišnjice

Kraljevska porodica organizovala je niz događaja koji odražavaju strasti pokojne kraljice, njen stil i doživotnu posvećenost dužnosti. Centralni događaj dana bio je prijem čiji je domaćin bio kralj, organizovan za građane koji ove godine takođe slave svoj 100. rođendan. Kralj Čarls i kraljica Kamila posetili su 20. aprila veliku novu izložbu u Kraljevoj galeriji. Postavka sadrži preko 300 predmeta, uključujući njenu haljinu sa krunisanja i lični nakit.

Kralj i kraljica pregledali su konačne preporuke za dizajn Memorijala kraljice Elizabete, namenjenog Britanskom muzeju, dok je princeza Ana zvanično otvorila memorijalnu baštu u Londonu.

princ Vilijam i Kejt Midlton na svečanosti u čast kraljice Elizabete II Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Simbolična posveta princeze Kejt

Princeza od Velsa, koja ima 44 godine, napravila je dirljiv modni izbor za prijem, noseći ljubičastu haljinu uz ogrlicu od bisera sa tri niza. Ovi biseri bili su zaštitni znak pokojne kraljice, a nosila ih je i na svom poslednjem zvaničnom portretu. Kejt je ove specifične bisere nosila nekoliko puta od 2022. godine, naglašavajući svoje poštovanje prema kraljičinom nasleđu.

Lična sećanja porodice

Princ Vilijam i princeza Kejt podelili su emotivnu objavu na društvenim mrežama sa retkim fotografijama svoje dece princa Džordža (12), princeze Šarlot (10) i princa Luisa (koji ove nedelje puni 8 godina) sa njihovom prabakom.

„Sećamo se Njenog Veličanstva kraljice Elizabete II na 100. godišnjicu njenog rođenja. Inspirisala je generacije kroz život ispunjen dužnošću.“

U iskrenom razgovoru sa Judžinom Levijem u emisiji The Reluctant Traveler, princ Vilijam se osvrnuo na prirodu svog odnosa sa babom i dedom. Napomenuo je da je u mladosti taj odnos bio „formalan“, ali da je postajao znatno „topliji“ kako su oni ulazili u svoje osamdesete godine.

Nakon mirnog perioda tokom uskršnjeg raspusta dece, porodica se vratila javnim dužnostima. Ova godišnjica predstavlja značajan trenutak tranzicije dok princ Vilijam, koji sada ima 43 godine, nastavlja da balansira svoju ulogu naslednika uz podršku kralju Čarlsu.