Kviz TV Slagalica je najdugovečniji i najvoljeniji kviz na domaćim televizijama. Kultne igre su omiljene ne samo "plavim i crvenim" takmičarima, već i svima nama koji kraj malih ekrana rešavamo matematičke zadatke ili tražimo najdužu reč.

Iako nam se čini da bismo "iz prve" rešili Asocijaciju ili se nerviramo kada takmičar ne zna odgovor na pitanje u igri "Ko zna zna", stvari izgledaju potpuno drugačije kada ste u studiju.

To je bio slučaj i sa pobednikom sinoćne emisije, Leonom Filipom Barićem iz Orahovca, koji će, uprkos pobedi (253:188) i plasmanu u finale, ostati upamćen po onome što je uradio u igri "Skočko".

On je čak 6 puta u ovoj igri dao isti - netačan - odgovor.

Pogledajte:

Takmičar zabagovao u Slagalici Izvor: RTS

Nakon emisije je objasnio i zašto:

"Znate kako, Skočko i Moj broj su igre koje i kada gledam kod kuće ne rešavam, ne gledam. Bio sam loš i u prvoj igri. Drugačije je ovde pod reflektorima, nego kod kuće. Očekivao sam da ću ipak ispasti jer sam loše odigrao, protivnik je bio odličan, odlučile su nijanse. Razlika je veća nego što treba, ja sam iz petnih žila izvukao pobedu. Zadovoljan sam globalno, ali nisam zadovoljan nekim svojim partijama. Možda ostane strategija"

(Kurir.rs/Mondo)

