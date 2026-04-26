Da su takmičari i tragači iz subote u subotu u napetoj borbi sa vremenom, već je dobro poznato. Ipak, najnovija epizodakviza Superpotera završena je nikad tešnjom završnicom.

Dok je takmičaru na satu nakon poslednjeg tačnog odgovora ostala svega jedna sekunda, tragači su na raspolaganju imali šest sekundi da čuju pitanje i odgovore tačno kako bi pobedili. Milica Jokanović je znala odgovor na postavljeno pitanje, ali je on ovog puta stigao manje od sekunde nakon što na satu nije ostalo više vremena. Tako je Darko Krčmar iz Vrbasa uspeo da nadigra troje tragača i osvoji 700.000 dinara.

Darko Krčmar u kvizu Superpotera Foto: Adrenalin produkcija

Budući da je Darka Milica pre prihvatanja te ponude izazvala da u slučaju pobede odigra Člamočko gluvo kolo, a da je finale bilo ovoliko neizvesno, nije mu preostalo ništa drugo nego da zaigra pred prisutnima u studiju.

Darko je kvizaškoj publici, a naročito ljubiteljima Potere, veoma dobro poznat kao uspešan takmičar, što je ovog puta i potvrdio u Superpoteri.

Osim njega, sreću su oprobali i Nikola Milenović i Milica Duždević iz Pančeva, oboje hrabri da prihvate najvišu ponudu, ali nedovoljno brzi da pobegnu tragačima.

Aleksandar Regner u kvizu Superpotera Foto: Adrenalin produkcija

Još jedno poznato lice obeležilo je ovu epizodu – Aleksandar Regner iz Beograda, čiji nastup u Poteri se i dalje prepričava. Nakon njegove priče o pozajmljenoj gitari, na društvenim mrežama je nastao čitav „pokret“ onih koji su želeli da doprinesu tome da Aleksandar dobije svoju gitaru. Nakon gledanja tih kadrova Potere, Jovan Bjedov, kontaktirao je produkciju kviza u želji da Aleksandru pokloni gitaru, što se potom i desilo.

Da je ovaj gest bio nezaboravan, govori i činjenica da je Jovan bio Aleksandrova podrška u studiju prilikom nastupa u Superpoteri, a tu je bio i njegov prijatelj od kog je prethodnu gitaru pozajmio.

Ovog puta, ipak, Aleksandra je svega nekoliko sekundi delilo od pobede nad tragačima, ali ga to nije sprečilo da u dobrom raspoloženju i društvu ode kući.

Video: Voditelj Kurir televizije u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"