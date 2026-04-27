Sveta vodica ima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji, ali kod mnogih vernika i dalje postoje nedoumice: koliko dugo sme da stoji u domu, da li vremenom gubi blagodat i šta uraditi kada u kuću stigne nova osvećena voda. Sveštenici često ističu da svetu vodicu ne treba posmatrati samo kao običaj, već kao svetinju koja podseća na Božji blagoslov, molitvu i duhovnu zaštitu doma.

Zašto je sveta vodica važna

Osvećena voda koristi se u mnogim crkvenim obredima. Njome se osveštavaju hramovi, domovi, predmeti, prostor u kojem ljudi žive i rade, a posebno mesto ima u svetoj tajni krštenja.

U hrišćanskom učenju voda simbolizuje očišćenje, duhovni preporod i novi život.

Veliko i malo vodoosvećenje

U pravoslavnoj tradiciji postoje veliko i malo osvećenje vode. Veliko vodoosvećenje obavlja se na Krstovdan i Bogojavljenje. Tada se osvećuje bogojavljenska vodica, koju vernici najčešće čuvaju tokom cele godine i koriste u posebnim trenucima — tokom bolesti, nevolje, straha ili duhovnih iskušenja. Malo vodoosvećenje vrši se tokom godine, najčešće prilikom osvećenja doma, slavske vodice ili drugih crkvenih obreda.

Koliko dugo sveta vodica može da stoji

Jedno od najčešćih pitanja jeste da li sveta vodica može da "zastari". Prema crkvenom predanju, naročito kada je reč o bogojavljenskoj vodici, ona može da se čuva veoma dugo i ne smatra se da gubi blagodat. Mnoge porodice je čuvaju tokom cele godine, a ponegde postoji običaj da se u staru vodicu doda malo nove. Važno je da se čuva na čistom i dostojnom mestu, najbolje pored ikone, kandila ili drugih porodičnih svetinja.

Šta uraditi sa starom svetom vodicom

Ako u kući ostane stara sveta vodica, ne treba je prosipati u sudoperu, kanalizaciju ili na neprimereno mesto. Može se popiti sa molitvom, iskoristiti za kropljenje doma, dodati u cveće ili prosuti na čisto mesto — u baštu, pod drvo ili u zemlju gde se ne gazi. Na taj način se pokazuje poštovanje prema svetinji i njenom značenju.

Sveta vodica nije amajlija

Iako se sveta vodica čuva u mnogim domovima, važno je znati da ona nije amajlija niti magijska zaštita. Njena snaga se razume kroz veru, molitvu i život u skladu sa hrišćanskim učenjem. Zato se preporučuje da se koristi sa poštovanjem, smireno i bez sujeverja.

