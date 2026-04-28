Takmičari sinoć nisu uspeli da nadmudre Tragača Milana Bukvića u kvizu „Potera”, ali je jedna situacija posebno privukla pažnju gledalaca. Tokom igre, jedan od učesnika dobio je pitanje koje ga je potpuno zbunilo.

Pitanje koje je iznenadilo takmičara

„Koji nadimak od tri reči povezuje Tragača Milana Bukvića i Slobodana Miloševića?”, glasilo je pitanje za takmičara.

On nije znao tačan odgovor, a voditelj Jovan Memedović potom je otkrio rešenje:

„Dečko koji obećava”, rekao je Memedović.

Milan Bukvić se našalio na svoj račun

Tragač Milan Bukvić našalio se sa takmičarem i rekao da bi mnogi verovatno pogodili nadimak Tragačice Milice Jokanović, koji glasi „Princeza od znanja”, ali ne i njegov.

U razgovor se zatim uključio i Jovan Memedović.

„Na koga se mislilo, na Slobodana Miloševića?”, pitao je Memedović Tragača Milana Bukvića.

„Na lik koji je igrao Aleksandar Berček u filmu ‘Dečko koji obećava’ iz 1981. godine”, objasnio je Bukvić.

Ko je Slobodan Milošević iz filma „Dečko koji obećava”

„Dečko koji obećava” je kultni jugoslovenski film iz 1981. godine, u režiji Miloša Radivojevića. Glavni junak filma zove se Slobodan Milošević, a tumači ga Aleksandar Berček.

Lik je predstavljen kao miran, uzoran student iz ugledne porodice, koji prolazi kroz veliku promenu i ulazi u svet beogradskog novog talasa, u potrazi za slobodom.

Film je snimljen godinu dana nakon Titove smrti i često se tumači kao priča o pobuni protiv sistema. Posebno je ostala upamćena pesma „Ja hoću slobodu”.

Ime glavnog junaka, Slobodan Milošević, bilo je slučajna podudarnost sa imenom političara koji je u to vreme tek bio na početku karijere.

