Proslava Prvog maja u Srbiji gotovo je nezamisliva bez mirisa ćevapa i okupljanja u prirodi, ali organizacija takvog događaja uvek nameće isto pitanje: koliko je hrane i pića zapravo neophodno? Dok se ranije verovalo isključivo staroj školi i slobodnoj proceni, jedan korisnik društvene mreže Iks (X) odlučio je da u proces planiranja uključi modernu tehnologiju.

Veštačka inteligencija kao "roštilj majstor"

Korisnik po imenu Vojislav podelio je sa svojim pratiocima zanimljivu prepisku. On je, naime, zatražio pomoć od ChatGPT-ja kako bi precizno izračunao potrebne zalihe za veliku grupu ljudi.

"Ako će nas biti 11 za Prvi maj, koliko mesa i kojeg da uzmemo?", glasilo je pitanje koje je Vojislav uputio veštačkoj inteligenciji.

Iako konkretan odgovor softvera nije prikazan, sama ideja da se algoritam koristi za rešavanje balkanskih dilema oko roštilja postala je hit na internetu, pokrenuvši niz duhovitih reakcija.

Od kilograma po osobi do jagnjeta

Srpski tviteraši odmah su ponudili svoje, "proverene" metode računanja, ističući da se AI teško može nositi sa lokalnim apetitima. Komentari su se nizali, a predlozi su varirali od umerenih do onih prilično ambicioznih: "Bez sedam kila mesa ne treba počinjati", "Napokon da se i taj ChatGPT za nešto korisno upotrebi", "Kod mojih je računica jednostavna, kilogram mesa po glavi", "Jagnje 30 kg žive vage, da bude taman", "Vojo čovek tvojih godina da za ovo konsultuje AI, ccc", "12 kila, dok kalira, to ti je".

Mnogi su podsetili Vojislava da nije sve u mesu, naglašavajući važnost hladnog pića i priloga, uz opasku da je broj od jedanaest ljudi ozbiljan logistički poduhvat.

Pivo kao "naučna disciplina"

Vojislavov post inspirisao je i druge da testiraju granice veštačke inteligencije. Jedan korisnik je tako postavio zadatak da se izračuna tempo konzumacije neverovatnih 60 litara točenog piva za grupu od devet prijatelja tokom jednog dana.

Odgovor koji je dobio pokazao je da je AI brzo savladao lokalni žargon: "Ajmo rode moj da ti sračunamo kao pravi Balkanci, naučno, ali sa merom", glasio je uvodni deo odgovora.

Matematika je pokazala da bi, u slučaju dvanaestočasovnog druženja, svaki gost morao da popije oko 6.67 litara piva. To praktično znači da bi svaka osoba, u proseku, ispraznila jednu veliku kriglu svakih sat vremena, što je program ocenio kao tempo koji zahteva dobru kondiciju.

