6 NAMIRNICA KOJE SU BLAGOTVORNE ZA IMUNITET! Jeftine su i zdrave, a jedna je najbolja kad je KUVANA! BUDITE JAKI KAO ČELIK

Jesen nam uskoro stiže, a to je i vreme kada ima najviše virusnih i respiratornih infekcija, pa zato valja početi na vreme jačanje imunog sistema.

Nemoguće je da baš nikad ne "zakačite" neki virus ili se prehladite, ali uz jači imuni sistem, to se događa znatno ređe. Ishrana ima veliku ulogu i izgradnji imuniteta, a dok ga neke namirnice slabe, pogledajte šta treba da jedete da bi imuni sistem bio jači, piše Mondo.rs.

Pomorandže

Ovo popularno voće sadrži dosta vitamina C, što ima pozitivan uticaj na imuni sistem jer pomaže ćelijama u postavljaju barijere protiv patogena i smanjuje oštećenja ćelija koja nastaju od slobodnih radikala.

foto: Shutterstock

Beli luk

Možda će od vas zbog mirisa bežati ljudi, ali bežaće i patogeni. Šalu na stranu, istraživanje objavljeno u Žurnalu za imunološka istraživanja, beli luk jača imuni sistem tako što podstiče ćelije koje se nalaze na prvoj liniji imuniteta.

foto: Shutterstock

Đumbir

Poznato je da đumbir može da ublaži mučnine, ali takođe ima i dobar uticaj na imunitet. Naime, zbog toga što je bogat antioksidantima, pomaže u smanjenju sistemskih zapaljenja, a kada u telu ima manje zapaljenja, imunitet je spremniji da se odbrani od spoljašnjih napada.

foto: Profimedia

Paprika

Citursno voće nije jedino koje sadrži dosta vitamina C. Na primer, sveža crvena paprika ima više vitamina C od pomorandže – u jednoj šolji crvene paprike ima oko 108 miligrama vitamina C, a dnevna preporučena doza je 75 miligrama.

foto: Shutterstock

Kelj

Ne možete da pogrešite kada jedete kelj. Ovo lisnato zeleno povrće je bogato vitaminom C, ali i vitaminima A i E. Prema istraživanjima iz 2018. koja su objavljena u Žurnalu kliničke medicine, vitamin A pomaže u regulisanju celularnog imunog odgovora.

foto: Profimedia

Paradajz

I paradajz sadrži dosta vitamina C, oko 25 miligrama u jednoj šolji. Osim toga, bogat je vitaminom A i likopenom, antioksidantom koji smanjuje zapaljenje. Interesantno, telu je lakše da apsorbuje likopen iz kuvanog paradajza, tako da je dobro da ga jedete i ovako pripremljenog, ako volite.

foto: Profimedia

kurir.rs/mondo.rs

Bonus video:

02:47 DOKTOR MILOJKO RISTIĆ U USIJANJU DANA: Oni koji su primili treću dozu vakcine nisu dobili koronu i nisu imali komplikacija!