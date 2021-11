ZBOG ČEGA SE BUDITE NOĆU A KILOGRAMI SE LEPE? Ovo su dobro poznati razlozi nesanice posle pedesete godine

Ako imate više od 50 godina, verovatno ste već svesni promena u telu, metabolizmu, zdravlju. Varenje i osećaj ukusa hrane postaju drugačiji, kilogrami se lakše "lepe“ nego ranije.

Stručnjaci kažu da će nas i samo nekoliko čaša vina "udariti" kao malj ako smo stariji od 50 godina, a ovo su druge navike vezane za konzumiranje alkohola na koje bi trebalo da obrati.

Pijete svakog dana

Ovo izuzetno šteti zdravlju, ne samo zbog alkohola koji je poguban po jetru, već i unetog šećera.

„Čak i alkoholna pića koja ne sadrže šećer mogu dovesti do gojenja, zapamtite da alkohol predstavlja tečne kalorije i to bez proteina, masti i vlakana. Nema sastojke zbog kojih ćete se osećati sitim, a što više pijete, to ćete više morati da jedete“, upozorava dijetetičarka Megan Ruzvelt.

Pijete uveče

Ona upozorava da ćete se zbog alkohola osećati umornnije, a pogubno će delovati i na kvalitet sna.

„REM faza u kojoj se telo najviše odmara i obnavlja biće ugrožena konzumacijom alkohola“, navela je dijetetičarka.

Pijete slatke sokove

Naše kognitivne funkcije opadaju vremenom, a šećer je njihov veliki neprijatelj.

„Studije su pokazale da visok unos dodatog, rafinisanog šećera dovodi do dodatnog pada kognitivnih funkcija“, upozorila je dijetetičarka Lejsi Ngo.

